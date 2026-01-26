Der schwedische NHL-Star William Nylander zeigt der Kamera den Mittelfinger

HQ

Der Schwede William Nylander spielt derzeit bei den Toronto Maple Leafs in der NHL, die kürzlich gegen Colorado Avalanche antraten. Nylander konnte aufgrund seiner Verletzungen nicht spielen, daher saß er mit anderen verletzten Spielern zusammen. Und dann geschah es.

Wie der finnische YLE berichtete, bemerkte Nylander eine Fernsehkamera und entschied sich, der Kamera den Finger zu zeigen oder "den Finger zu werfen". Nylander hat sich bereits auf seinem Instagram-Account für den Vorfall entschuldigt.

"Nichts als Liebe für die Leafs-Leute. Entschuldigung für die momentane Frustration heute. Keine Beleidigung gemeint. Ich freue mich darauf, wieder aufs Eis zu gehen und nicht auf die Tribüne."

Nylander hat in 37 Spielen 48 Punkte erzielt.