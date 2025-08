Der Schöpfer von Peaky Blinders, Steven Knight, schließt sich Denis Villeneuves 007-Projekt als Autor an

HQ

Vor relativ kurzer Zeit wurde bestätigt, dass Denis Villeneuve die Aufgabe übernehmen wird, den nächsten James-Bond-Film für Amazon MGM Studios zu drehen. Der Regisseur von Dune wird mit den neuen Serienproduzenten Amy Pascal und David Heyman zusammenarbeiten, die beide die langjährigen Veteranen Michael G. Wilson und Barbara Broccoli ersetzt haben.

Während wir immer noch darauf warten, zu erfahren, wer die gewaltige Aufgabe übernehmen wird, elegante Anzüge anzuziehen und sich als James Bond hinter das Steuer eines Aston Martin zu setzen, um Daniel Craig zu folgen, wissen wir zumindest jetzt, wer das Drehbuch für diesen kommenden Film schreiben wird.

Laut Amazon wurde Steven Knight als Autor des Films ausgewählt, wobei das englische Talent dafür bekannt ist, eine Reihe von Projekten und Serien zu produzieren, hauptsächlich für die BBC. Knights Filmografie umfasst Peaky Blinders, See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows, The Town, The Veil, Alles Licht, das wir nicht sehen und Taboo, aber dies wird zweifellos sein bisher hochkarätigster Job sein.

Wir haben noch keine weiteren Informationen über diese Vertragsunterzeichnung, aber wir hoffen, dass mit einem Regisseur, den ausführenden Produzenten und einem Autor, die alle bestätigt sind, die Arbeit am Casting für den kommenden Film beginnen kann, wobei bereits eine Vielzahl von Namen im Gespräch sind, darunter auch für das nächste Bond-Girl.