Tom Holland, Jacob Elordi und Harris Dickinson sollen zu den Favoriten für den nächsten James Bond gehören

Es gab viele Spekulationen darüber, wer der nächste James Bond werden soll. In letzter Zeit wurde Aaron Pierre als Favorit bezeichnet, während ich persönlich denke, dass Slow Horses ' Jack Lowden würdig ist, während viele Fans danach schreien, Aaron Taylor-Johnson oder Henry Cavill zu sehen. Offensichtlich haben alle ein bisschen daneben gelegen, zumindest wenn wir die neuesten Insider-Informationen, die von Variety geteilt wurden, als Evangelium betrachten.

In einem neuen Bericht wird erwähnt, dass drei Schauspieler derzeit ganz oben auf der Wunschliste von Amazon MGM Studios ' stehen. Diese Kandidaten sind Spider-Man er selbst, Tom Holland, der baldige Frankenstein Jacob Elordi und Babygirl s lüsterner Praktikant Harris Dickerson.

Obwohl jeder dieser Stars hochkarätig besetzt ist, scheinen sie ein wenig daneben zu liegen, wenn es darum geht, was die Fans von einem Bond... Zumindest abgesehen von Elordi, der Australier ist, was für ihn vielleicht ausreichen könnte, um das Ziel zu verfehlen (obwohl einige auf George Lazenbys Zeit als 007 verweisen, die eindeutig kein durchschlagender Erfolg war, da er nur einmal als Agent zu sehen war...).

Dennoch gibt es genügend Zeit, um das Casting auf den Punkt zu bringen, denn während Denis Villeneuve als Regisseur verpflichtet ist, gibt es noch keinen Autor, was bedeutet, dass die Produktion des Films nicht so bald beginnen wird. Außerdem gibt es Gerüchte über ein Premierendatum von 2028, was bedeutet, dass die Produktion erst Ende 2026 beginnen und dieses Zeitfenster immer noch bequem einhalten könnte.

Sind Sie mit der Richtung von Amazon einverstanden und würden Sie einen dieser drei Stars als nächsten Bond besetzen?