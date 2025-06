Denis Villeneuve als Regisseur für den nächsten Bond-Film bestätigt

HQ

Wir wissen immer noch nicht, wer den nächsten James Bond spielen wird - ein Franchise, das jetzt zu Amazon gehört. Was wir jedoch wissen, ist, wer Regie führen wird. Laut Deadline wurde bestätigt, dass Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Dune und Dune: Part Two) die Rolle übernehmen wird, was den jüngsten Gerüchten entspricht.

Die Wahl von Villeneuve deutet darauf hin, dass der nächste James-Bond-Film wohl noch eine ganze Weile dauern wird, da er derzeit am dritten Dune-Film arbeitet, der erst im Dezember 2026 in die Kinos kommen wird. Es ist wahrscheinlich, dass der nächste Bond-Film frühestens 2028 in die Kinos kommt.

Villeneuve selbst sieht den Auftrag als Ehre an und sagt in einem offiziellen Statement:

"Einige meiner frühesten Kinoerinnerungen sind mit 007 verbunden. Ich bin mit meinem Vater mit James-Bond-Filmen aufgewachsen, seit Dr. No mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heiliges Territorium. Ich beabsichtige, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre. Amy, David und ich sind absolut begeistert, ihn wieder auf die Leinwand zu bringen. Vielen Dank an Amazon MGM Studios für ihr Vertrauen."

Wie beurteilen Sie die Wahl des Regisseurs für den nächsten James-Bond-Film, der auch der Beginn einer neuen Ära sein wird?