Nach der Entscheidung von Amazon MGM Studios ", Barbara Broccoli und Michael G. Wilson von ihren langfristigen Aufgaben als Stewards und Produzenten des James Bond -Franchise zu entbinden, haben wir nun gespannt auf Neuigkeiten gewartet, wen der Produktionsriese als nächste Personen auswählen wird, die die Leitung der am längsten laufenden Serie im Film übernehmen werden.

Dies wurde nun angekündigt und bestätigt, wobei Amy Pascal (ehemals aus der Spider-Man: Home -Trilogie für Marvel Studios ) und David Heyman (Warner Bros.' Harry Potter und HBOs kommendes TV-Serien-Reboot) als das Paar ausgewählt wurden, das 007 in die Zukunft führen wird.

Courtenay ValentiAmazon MGM Studios, Head of Sheet of Cin, sagte zu dieser Entscheidung: "Wir gehen mit James Bond, den Barbara Broccoli und Michael G. Wilson so meisterhaft gesteuert haben, mit größtem Verantwortungsbewusstsein an jede kreative Entscheidung heran. Amy Pascal und David Heyman gehören zu einer elitären Gruppe von Produzenten, die umfangreiche Filmfranchises zu Kassenerfolgen und Kritikerlob entwickelt und verwaltet haben, und gehören zu den versiertesten, erfahrensten und angesehensten Filmproduzenten unserer Branche. Wir fühlen uns geehrt, mit ihnen am nächsten Kapitel von James Bond zu arbeiten, und freuen uns darauf, dem globalen Publikum Geschichten zu liefern, die das tadellose Vermächtnis dieser geliebten Figur aufrechterhalten."

Pascal wird den kommenden Bond-Film über ihre Pascal Pictures produzieren, während Heyman über seine Heyday Films gebunden ist. Es gibt keine weiteren Informationen zu diesem bevorstehenden Bond-Projekt, was bedeutet, dass ihr einfach geduldig warten müsst, um zu erfahren, wer als nächster Agent von His Majesty's Secret Service besetzt wird.