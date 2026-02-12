IOC-Aussage disqualifiziert den ukrainischen Skeleton-Rennfahrer Vladylsav Heraskevych
Das IOC entlarvt schließlich den ukrainischen Skeletonrennfahrer, der sich weigerte, ohne Helm mit Fotos von im Krieg gefallenen Athleten anzutreten.
Das IOC hat schließlich beschlossen, den ukrainischen Skeleton-Rennfahrer Vladyslav Heraskevych wegen seiner Verwendung eines Helms mit Bildern ukrainischer Athleten zu disqualifizieren, die im Krieg gegen Russland gefallen sind. Das IOC hatte den 27-jährigen Ukrainer zuvor gewarnt, dass der Helm gegen die IOC-Regeln verstoße, die alle politischen, religiösen oder rassistischen Demonstrationen verbieten, und ihm stattdessen vorgeschlagen, eine Balck-Armband zu tragen.
Doch Heraskevych weigerte sich, einen anderen Helm zu tragen, da er glaubte, dass sein Helm den COI-Regeln entspreche, und sagte: "An diesem Punkt würde ich sagen, dass eine Medaille im Vergleich zum Leben der Menschen wertlos ist".
Er behauptete außerdem, dass es sich nicht von dem unterscheidete, was der Eiskunstläufer Maxim Naumov tat, als er ein Foto seiner Eltern hielt, die im Januar 2025 bei einem Flugzeugabsturz in Washington DC ums Leben kamen, und dass er keine Zeit für einen weiteren Helm hatte, da er von Taylor für seinen Kopf gemacht sei und jede Hundertstel einer Sekunde zählt.
IOC-Erklärung zum Verbot von Vladylsav Heraskevych
Nachdem Heraskevych sich geweigert hatte, einen weiteren Helm zu tragen, veröffentlichte das IOC am Donnerstagmorgen eine ausführliche Erklärung:
"
Skelettpilot Vladylsav Heraskevych durfte nicht an der Milano Cortina 2026 teilnehmen, nachdem er sich geweigert hatte, die IOC-Richtlinien für Athletenausdruck zu befolgen"
Nachdem ihm eine letzte Gelegenheit gegeben wurde, wird der Skelettpilot Vladylsav Heraskevych aus der Ukraine heute Morgen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand nicht starten können. Die Entscheidung folgte auf seine Weigerung, die IOC-Richtlinien zum Ausdruck von Athleten einzuhalten. Es wurde von der Jury der International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) mit der Begründung entschieden, dass der Helm, den er tragen wollte, nicht den Regeln entsprach.
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat daher mit Bedauern beschlossen, seine Akkreditierung für die Spiele Milano Cortina 2026 zurückzuziehen.
Das IOC erklärt, dass es mehrere Ausstellungen und Treffen zwischen dem IOC und der ukrainischen Athletin gab, unter anderem mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, aber "er keine Form von Kompromiss in Erwägung zog".
"Das IOC war sehr daran interessiert, dass Herr Heraskevych mitmachen sollte. Deshalb setzte sich das IOC mit ihm zusammen, um den respektvollsten Weg zu finden, seinen Wunsch anzusprechen, an seine Mitsportler zu erinnern, die nach Russlands Invasion der Ukraine ihr Leben verloren haben. Das Wesentliche dieses Falls liegt nicht in der Botschaft, sondern darin, wo er sie ausdrücken wollte.
Herr Heraskevych konnte seinen Helm bei allen Trainingsläufen präsentieren. Das IOC bot ihm außerdem die Möglichkeit, es direkt nach dem Wettkampf beim Durchlaufen der gemischten Zone zu zeigen.
Trauer wird nicht überall auf der Welt auf dieselbe Weise ausgedrückt und wahrgenommen. Um Athleten in ihrer Trauer zu unterstützen, hat das IOC multireligiöse Zentren in den Olympischen Dörfern und einen Trauerort eingerichtet, damit Trauer mit Würde und Respekt ausgedrückt werden kann. Unter bestimmten Umständen besteht außerdem die Möglichkeit, während des Wettkampfs eine schwarze Armband zu tragen.
Während der Olympischen Spiele werden Athleten zudem zahlreiche Gelegenheiten geboten, zu trauern und ihre Ansichten zu äußern, unter anderem in gemischten Medienzonen, in sozialen Medien, bei Pressekonferenzen und in Interviews.
Die Richtlinien zur Ausdrucksweise von Athleten waren das Ergebnis einer globalen Konsultation im Jahr 2021 mit 3.500 Athleten aus aller Welt. Sie genießen die volle Unterstützung der IOC-Athletenkommission und der Athletenkommissionen internationaler Verbände und nationaler Olympischer Komitees.
Herr Heraskevych wurde in den letzten drei Ausgaben der Olympischen Winterspiele vom IOC unterstützt. Jedes Mal war er Olympiastipendiat. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 richtete das IOC auch einen Solidaritätsfonds für den ukrainischen Sport ein, um die Athleten bei den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu unterstützen."