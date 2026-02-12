IOC-Aussage disqualifiziert den ukrainischen Skeleton-Rennfahrer Vladylsav Heraskevych

HQ

Das IOC hat schließlich beschlossen, den ukrainischen Skeleton-Rennfahrer Vladyslav Heraskevych wegen seiner Verwendung eines Helms mit Bildern ukrainischer Athleten zu disqualifizieren, die im Krieg gegen Russland gefallen sind. Das IOC hatte den 27-jährigen Ukrainer zuvor gewarnt, dass der Helm gegen die IOC-Regeln verstoße, die alle politischen, religiösen oder rassistischen Demonstrationen verbieten, und ihm stattdessen vorgeschlagen, eine Balck-Armband zu tragen.

Doch Heraskevych weigerte sich, einen anderen Helm zu tragen, da er glaubte, dass sein Helm den COI-Regeln entspreche, und sagte: "An diesem Punkt würde ich sagen, dass eine Medaille im Vergleich zum Leben der Menschen wertlos ist".

Er behauptete außerdem, dass es sich nicht von dem unterscheidete, was der Eiskunstläufer Maxim Naumov tat, als er ein Foto seiner Eltern hielt, die im Januar 2025 bei einem Flugzeugabsturz in Washington DC ums Leben kamen, und dass er keine Zeit für einen weiteren Helm hatte, da er von Taylor für seinen Kopf gemacht sei und jede Hundertstel einer Sekunde zählt.

IOC-Erklärung zum Verbot von Vladylsav Heraskevych

Nachdem Heraskevych sich geweigert hatte, einen weiteren Helm zu tragen, veröffentlichte das IOC am Donnerstagmorgen eine ausführliche Erklärung:

Skelettpilot Vladylsav Heraskevych durfte nicht an der Milano Cortina 2026 teilnehmen, nachdem er sich geweigert hatte, die IOC-Richtlinien für Athletenausdruck zu befolgen Nachdem ihm eine letzte Gelegenheit gegeben wurde, wird der Skelettpilot Vladylsav Heraskevych aus der Ukraine heute Morgen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand nicht starten können. Die Entscheidung folgte auf seine Weigerung, die IOC-Richtlinien zum Ausdruck von Athleten einzuhalten. Es wurde von der Jury der International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) mit der Begründung entschieden, dass der Helm, den er tragen wollte, nicht den Regeln entsprach. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat daher mit Bedauern beschlossen, seine Akkreditierung für die Spiele Milano Cortina 2026 zurückzuziehen.

Das IOC erklärt, dass es mehrere Ausstellungen und Treffen zwischen dem IOC und der ukrainischen Athletin gab, unter anderem mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, aber "er keine Form von Kompromiss in Erwägung zog".