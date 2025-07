Der neue Trainer des AC Mailand bestätigt, dass Luka Modrić im August kommen wird

HQ

Massimiliano Allegri, der neue Trainer des AC Mailand, der Conceição ablöst und zu dem Verein zurückkehrt, den er bereits zwischen 2010 und 2014 geleitet hat, sprach am Montag in einer Pressekonferenz zum ersten Mal über seine neue Rolle und bestätigte etwas, das so gut wie bestätigt ist: dass Luka Modric im August zur Mannschaft stoßen wird.

Der 39-jährige Kroate, der im September 40 Jahre alt wird und derzeit noch mit Real Madrid bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten sein letztes Spiel (vielleicht zwei Spiele) bestreitet, wird im nächsten Jahr zu den Rossoneri stoßen, was Allegri offensichtlich begeisterte: "Wir haben Ricci, Modric, Loftus-Cheek, der ein sehr wichtiger Spieler ist und vor zwei Jahren 12 Tore geschossen hat; wir haben Fofana, Bondo, Musah. Wir haben sehr gute Spieler."

Allegri sagte auch, dass das größte Ziel des Klubs die Rückkehr in die Champions League ist. Nach dem achten Platz in der letzten Saison wird Milan in der nächsten Saison in keinem europäischen Wettbewerb spielen. "Der Klub muss eine geschlossene Einheit sein, um Unterstützung zu bieten", und sagte, dass er bis März nächsten Jahres wieder auf den Champions-League-Plätzen stehen müsse.

Allegri ist besser bekannt durch seine zehnjährige Amtszeit bei Juventus, wo er zwischen 2015 und 2019 fünf "Scudetti" sowie vier italienische Pokale gewann, den letzten 2024. Er weiß aber auch, was es bedeutet, mit Milan zu gewinnen, nachdem er 2011 die Serie A gewonnen hat.