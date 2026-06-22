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Neulich berichteten wir darüber, dass Indiens Mumbai den trockensten Juni seit 12 Jahren verzeichnete und die Wasserversorgung in mehreren Gebieten rationierte. Der Grund? Die Verzögerung der Monsunregen, die ein paar Wochen zuvor erwartet worden waren. Jetzt ist das klimatische Phänomen plötzlich wieder aufgeflammt, was eine Erleichterung für das Finanzkapital bedeutet.

Nach der Pause über Westindien gewinnen die Regenfälle nun an Fahrt und ziehen in Teile von Maharashtra, Telangana, Chhattisgarh, Karnataka und Odisha vor, berichtet Reuters.

Der Verlauf der Ereignisse sollte zumindest dazu beitragen, die Pflanzen zu trocknen und Hitze- und Wasserstress im Land zu verringern. Der Monsun war schon immer entscheidend für Indiens Landwirtschaft, Stauseen und die gesamte Wirtschaft, besonders da fast die Hälfte des landwirtschaftlichen Landes nicht bewässert wird. Mumbai selbst wird voraussichtlich innerhalb von zwei Tagen Monsunregen erhalten, was die Wasserkürzungen beendet.

Allerdings läuft die Saison immer noch deutlich unter dem Normalwert. Wie bereits berichtet, erhielt Indien im Juni bis gestern mehr als 42 % weniger Niederschlag als der Durchschnitt, sodass noch viel aufzuholen ist. Und trotz der Rückkehr des Monsuns wird in dieser Woche auch erwartet, dass der Niederschlag unter dem Normalwert bleibt. Die gesamte Monsunzeit wird derzeit mit 90 % des langfristigen Durchschnitts prognostiziert, und die Quelle sagt, dies sei teilweise auf El Niño zurückzuführen.