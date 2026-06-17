Mumbai wird Wasser nach dem niedrigsten Niederschlagsmonat seit 12 Jahren rationieren.

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Mumbai, die bevölkerungsreichste Stadt Indiens und ihre Finanzhauptstadt, hat beschlossen, die Wasserversorgung zu rationieren, nachdem sie den trockensten Juni (bisher einen halben Monat) seit 12 Jahren verzeichnet hatte. Die weitläufige Stadt verfügt über bis zu sieben Wasserreservoirs, die laut Reuters derzeit nur 10,35 % ihrer Gesamtkapazität ausmachen. Damit bleibt der Metropole etwa 40 Tage Wasser.

Die Situation wäre ganz anders verlaufen, wenn der Monsunregen Anfang Juni pünktlich gekommen wäre, aber Prognosen deuten darauf hin, dass er nun gegen Ende des Monats kommen wird, was größere Besorgnis auslöst. Maharashtra hat Anfang Juni 75 % weniger Niederschlag als der Durchschnitt erhalten, und das Land steht vor dem schwächsten Monsun seit 11 Jahren, was langfristig weitere Befürchtungen über Ernte, Lebensmittelpreise und Wasserplanung verstärkt.

Zunächst gelten sofortige Beschränkungen für Baustellen und große Nutzer. Ersterer wird vorübergehend seine Wasserversorgung unterbrochen, unabhängig von ihrer Größe, und neue Verbindungen werden auf unbestimmte Zeit pausiert. Letztere (wie industrielle, gewerbliche Nutzer und Sportvereine) stehen kurz davor, ihr Angebot um 20 % zu reduzieren.

Der neue Mangel unterstreicht, wie verwundbar Großstädte gegenüber unregelmäßigen Monsunregen immer noch sind – ein Risiko, vor dem dass Klimawissenschaftler vor zunehmend schwieriger werden, da das Wetter weniger vorhersehbar wird.