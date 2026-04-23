Der italienische Botschafter bittet Trump, Iran von der Weltmeisterschaft zu entfernen und Italien an seine Stelle zu setzen

HQ

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt in weniger als zwei Monaten, und es wird erwartet, dass der Iran eines der teilnehmenden Länder sein wird: Gianni Infantino hat darauf bestanden, dass sie kommen werden, trotz des andauernden Krieges mit den Vereinigten Staaten und Israel, und iranische Offizielle sagen, dass die Chancen, in die USA zu reisen, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, sehr gering seien, da sie bezweifeln, dass sie ihre Sicherheit garantieren können.

In der Zwischenzeit wurde Italien zum dritten Mal in Folge schockierend aus der Qualifikation eliminiert. Was wäre, wenn beide Ereignisse miteinander zusammenhängen könnten? Ein Sondergesandter der italienischen Regierung und enger Freund Trumps, Paolo Zampolli, wurde entsandt, um die Beziehungen zwischen Trump und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni zu reparieren, nachdem diese Meinungsverschiedenheiten über den Streit zwischen Trump und Papst Leo XIV. aufgrund des Krieges im Iran hatten.

Laut der Financial Times (über The Guardian) wurde unter anderem ein beispielloser Vorschlag behandelt: Italien sollte Irans Platz bei der Weltmeisterschaft einnehmen.

"Ich bestätige, dass ich Trump und Infantino vorgeschlagen habe, dass Italien den Iran bei der Weltmeisterschaft ablöst. Ich bin gebürtiger Italiener und es wäre ein Traum, die Azzurri bei einem von den USA ausgerichteten Turnier zu sehen. Mit vier Titeln haben sie die Tradition, um die Aufnahme zu rechtfertigen", sagte der US-Sondergesandte Paolo Zampolli.

Aber reicht Stammbaum als Rechtfertigung aus, unzählige Regeln zu umgehen und Iran willkürlich von Italien auszutauschen? Jedenfalls, falls Iran nicht geht, sollte dieser Platz von einem Team aus derselben Konföderation, Asien, besetzt werden, da die Weltmeisterschaft eine vorbestimmte Platzverteilung an alle FIFA-Konföderationen auf allen Kontinenten (CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, AFC, NATÜRLICH) vergeben hat. Und unabhängig davon hat Trump nicht die Macht dazu, und Infantino, egal wie gut er sich mit Trump versteht, würde nicht alle Regeln nur um ihn zufriedenzustellen... zumindest denken wir.