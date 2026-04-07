Die iranische Regierung wird die endgültige Entscheidung über die Teilnahme an der Weltmeisterschaft treffen: Die Chancen, in den USA zu spielen, sind "sehr gering".

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Irans Minister für Sport und Jugend, Ahmad Donyamali, wartet auf eine Antwort der FIFA, um eine endgültige Entscheidung über ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu treffen, bei der derzeit drei Gruppenspiele in den USA stattfinden sollen: gegen Neuseeland und Belgien in Los Angeles sowie gegen Ägypten in Seattle.

"Wenn sie akzeptiert wird, ist Irans Teilnahme an der Weltmeisterschaft sicher. Die FIFA hat jedoch noch nicht reagiert", sagte Donyamali letzten Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu in der Türkei. Er bezieht sich auf eine Anfrage, ihre WM-Spiele von den Vereinigten Staaten nach Mexiko zu verlegen, und obwohl Iran scheinbar keine Antwort erhalten hat, hat FIFA-Präsident Gianni Infantini bestätigt, dass keine Verlegung in Erwägung gezogen wird und die Spiele dort stattfinden werden, wo sie angekündigt sind, "wo sie laut Gesetz stattfinden sollten".

Donyalami bestätigte, dass das Team bereit sein wird, die endgültige Entscheidung aber von der Regierung getroffen wird. Er sagte, dass die Sicherheitsgarantien für ihre Spieler und Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten "fragwürdig" seien und "unter diesen Umständen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Iran an den Weltmeisterschaftsspielen in den USA teilnimmt, sehr gering.

Aber wenn die entsprechenden Sicherheitsgarantien bereitgestellt werden, wird unsere Regierung die Entscheidung über Irans Teilnahme an der Weltmeisterschaft treffen."