Papst Leo im Streit mit Trump: "Die Welt wird von einer Handvoll Tyrannen verwüstet"

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Vor einer Menge von 20.000 Menschen am Flughafen Bamenda stand Papst Leo XIV. mit vielleicht seiner schärfsten Rüge an seinem jungen Papsttum, indem er die "Herren des Krieges" verurteilte, die Milliarden für Zerstörung ausgeben und die verwundbarsten der Welt ohne Ressourcen zum Wiederaufbau zurücklassen.

"Sie verschließen die Augen vor der Tatsache, dass Milliarden von Dollar für Töten und Verwüstung ausgegeben werden", sagte Leo zu der Versammlung in Kameruns größter englischsprachiger Stadt, "doch die für Heilung, Bildung und Wiederherstellung benötigten Ressourcen sind nirgends zu finden." Dann fügte er hinzu: "Wehe denen, die Religion und den Namen Gottes für ihr eigenes Militär manipulieren, wirtschaftlicher und politischer Gewinn."

Die Äußerungen (ohne Namen zu nennen) landeten mitten in einer eskalierenden Fehde zwischen Leo und Trump. Präsident Trump hat den Papst seit Beginn von Leos elftägiger Afrika-Tour mehrfach auf Truth Social angegriffen und ihn als "SCHWACH bei Kriminalität und schrecklich für die Außenpolitik" bezeichnet. Am Mittwoch veröffentlichte Trump ein KI-generiertes Bild als Jesus.

Leo, der sich als einer der lautstärksten Kritiker des US-israelischen Krieges gegen Iran etabliert hat, sagte Anfang dieser Woche gegenüber Reportern, er werde nicht aufhören, sich zu äußern. "Ich spreche weiterhin entschieden gegen den Krieg", sagte er im Flugzeug nach Algerien, "und strebe an, Frieden, Dialog und Multilateralismus zu fördern."

Papst Leo // Shutterstock

Die US-Bischofskonferenz äußerte sich am Mittwoch und widersprach Vizepräsident JD Vances Behauptung, Leo habe die "gerechte Krieg"-Tradition der Kirche falsch dargestellt. Die Bischöfe sagten, es sei Vance gewesen, der sich geirrt habe: "Ein ständiges Prinzip dieser tausendjährigen Tradition ist, dass eine Nation nur dann legitim zum Selbstschutz greifen kann, wenn alle Friedensbemühungen gescheitert sind."

Leos Besuch in Bamenda trug ebenfalls lokale Bedeutung. Die Region ist seit 2017 von einem schwelenden Konflikt zwischen Regierungstruppen und anglophonen Separatisten erschüttert, bei dem mehr als 6.500 Menschen ums Leben kamen. Ein separatistisches Bündnis erklärte einen dreitägigen Waffenstillstand, der mit dem päpstlichen Besuch zusammenfiel. Leo hörte Zeugenaussagen einer Nonne, die im vergangenen November entführt und als Geisel gehalten worden war, sowie von einem Imam, dessen Moschee während des Gebets von bewaffneten Männern angegriffen wurde.

Die Erzbischöfin von Canterbury, Sarah Mullally, bekundete am Donnerstag ihre Solidarität und sagte, sie stehe an der Seite von Leo in seinem "mutigen Ruf nach einem Friedensreich". Der Papst setzt seine Afrikareise fort, die auch Stationen in Algerien, Südsudan und der Demokratischen Republik Kongo umfasst.