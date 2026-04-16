Infantino: "Iran muss zur Weltmeisterschaft kommen", sagt die FIFA, glaube an "Brückenbau"

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Gianni Infantino hat erneut über die zweifelhafte Präsenz Irans bei der FIFA-Weltmeisterschaft gesprochen, nachdem Beamte der iranischen Regierung und des Fußballverbands erklärt hatten, dass ihre Chancen, in den Vereinigten Staaten zu spielen, "sehr gering" seien. Im Gespräch mit CNBC am Mittwoch (über AP) versicherte Infantini, dass Iran in die USA kommt, um seine WM-Spiele zu bestreiten: "Das iranische Team kommt auf jeden Fall, ja."

Infantino, der Donald Trump sehr nahesteht, hofft, dass der Krieg mit Iran bis dahin (in weniger als zwei Monaten) vorbei sein wird. "Wir hoffen natürlich, dass die Lage bis dahin friedlich sein wird. Wie gesagt, das würde auf jeden Fall helfen. Aber Iran muss kommen. Natürlich repräsentieren sie ihr Volk. Sie haben sich qualifiziert. Die Spieler wollen spielen."

Infantino, der Trump im vergangenen Dezember den ersten "FIFA-Friedenspreis" verlieh, bestand darauf, dass "Sport außerhalb der Politik stehen sollte" und dass die FIFA daran glaubt, "Brücken zu bauen und sie intakt und zusammenzuhalten".

Iran soll am 16. Juni gegen Neuseeland, am 21. Juni gegen Belgien und am 27. Juni gegen Ägypten in Seattle und Los Angeles spielen.