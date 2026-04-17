Der Iran öffnet die Straße von Hormus für die Dauer des Waffenstillstands wieder

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Iran hat am Freitag, kurz vor 15:00 Uhr MES, 14:00 Uhr BST, angekündigt, dass die Straße von Hormus während des am Donnerstag zwischen Israel und Libanon geschlossenen Waffenstillstands wieder geöffnet wird und zehn Tage dauern wird. Irans Außenminister Seyed Abbas Araghchi bestätigte es: "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Passage für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus für die verbleibende Phase des Waffenstillstands auf der koordinierten Route vollständig offen erklärt."

Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus hat den Märkten sofortige Erleichterung gebracht, wobei der Benzinpreis um 10 % gefallen ist, wie El País berichtet und die Internationale Energieagentur berichtete, die diese Woche warnte, dass die Flugzeuge in Europa in sechs Wochen möglicherweise keinen Treibstoff mehr haben.

Die Wiedereröffnung ist zunächst vorübergehend, während der zehntägigen Waffenruhe (die am Donnerstag begann), die zwischen Libanon und Israel geschlossen wurden, obwohl der Libanon auch nach dem Waffenstillstand weiterhin von israelischen Angriffen berichtet.

Donald Trump ist zuversichtlich, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden wird. Als Reaktion auf Irans Ankündigung bestätigte Trump, dass die Straße tatsächlich "offen und bereit für Geschäfte" sei, aber ihre Seeblockade werde bestehen, bis eine Vereinbarung mit Iran über Al Jazeera erzielt wird. Er fügte hinzu, dass der Prozess "sehr schnell ablaufen sollte, da die meisten Punkte bereits ausgehandelt sind".