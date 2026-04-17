Europa hat nur noch sechs Wochen Kerosin

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Schlechte Nachrichten für alle, die einen angenehmen Flug für den Sommer gebucht haben. Es scheint alles andere als sicher, dass alle Flüge wie geplant verlaufen werden. Der Grund ist der Treibstoffmangel, der durch die Schließung der Straße von Hormus durch Iran entstanden ist, und nun hat die Internationale Energieagentur laut The Guardian eine Warnung herausgegeben.

Das Ergebnis ist, dass Europas Luftfahrtindustrie nun von schnell schwindenden Beständen profitiert, und diese werden voraussichtlich nur noch etwa sechs Wochen andauern, bevor eine Krise Realität wird. Da keine neuen Lieferungen unterwegs sind, haben einige Fluggesellschaften bereits mit der Rationierung begonnen, wobei besonders unrentabler Strecken einfach gestrichen werden, um die Kapazität auf profitablere Routen umzustellen.

Laut Göteborgsposten, das mit Reisebüros gesprochen hat, haben Flugreisende Anspruch auf eine Rückerstattung, wenn Flüge aus diesen Gründen gestrichen werden. Vielleicht ein kleiner Trost, auch wenn viele andere Pläne und Buchungen am Ziel natürlich Gefahr laufen, zu scheitern.