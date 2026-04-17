Donald Trump scheint zu glauben, dass der Krieg zwischen den USA und Iran bald enden wird

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Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran hat enorme Auswirkungen auf die Welt gehabt, wobei die Kosten für viele Güter (einschließlich Benzin) aufgrund der Schließung der Straße von Hormus erheblich gestiegen sind.

In letzter Zeit schien es, als würden Fortschritte bei den Bemühungen erzielt, diesen Konflikt durch einen Waffenstillstand zu beenden, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde. Offenbar könnte dieser Waffenstillstand zu weiterhin positiven Ergebnissen führen, da Präsident Donald Trump andeutet, dass der Krieg sich seinem Ende nähert.

Laut Reuters hat Trump den jüngsten Waffenstillstand kommentiert und gesagt, dass es möglicherweise keine Verpflichtung gibt, die 10-tägige Frist weiter zu verlängern.

"Wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke, wir sind sehr nah dran, einen Deal mit dem Iran zu erzielen."

Hinzu wird erwähnt, dass Pakistan an der Vermittlung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran beteiligt ist und dass "beide Seiten prinzipiell zustimmen", was darauf hindeutet, dass bedeutende Fortschritte erzielt werden.

Das Thema, das jede Vereinbarung zu hemmen scheint, sind Irans nukleare Ambitionen: Die USA fordern eine 20-jährige Aussetzung der nuklearen Aktivitäten, während Iran drei bis fünf Jahre anstrebt.