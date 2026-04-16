Trump kündigt den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon an: "Beide Seiten wollen Frieden"

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Präsident Donald Trump hat gerade angekündigt, dass Israel und Libanon sich auf einen zehntägigen Waffenstillstand geeinigt haben, der um 17 Uhr EST (21:00 Uhr GMT) beginnen soll.

Die Ankündigung erfolgte in zwei Beiträgen auf Truth Social, in denen Trump sagte, er habe "ausgezeichnete Gespräche" mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun geführt. Er gab in seinem ersten Beitrag nicht an, an welchem Tag der Waffenstillstand in Kraft treten würde, obwohl ein US-Beamter anonym bestätigte, dass er am Donnerstag beginnen werde.

"Beide Seiten wollen FRIEDEN, und ich glaube, das wird schnell passieren!" erklärte er auf Truth Social.

Trump fügt hinzu, dass er Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und den Vorsitzenden des Joint Chiefs of Staff, Dan Caine, angewiesen hat, mit beiden Regierungen an einer dauerhaften Einigung zu arbeiten. In einem Folgebeitrag sagte er, er werde Netanjahu und Aoun ins Weiße Haus zu "bedeutungsvollen Gesprächen" einladen.

Die Ankündigung erfolgt, während die gesamte Region weiterhin angespannt ist. Noch am Donnerstag wurden im Libanon Angriffe gemeldet, wobei Rauch über Nabatieh im Süden sichtbar war. Ob die 10-tägige Pause anhält (und welches Rahmenwerk folgen wird), bleibt abzuwarten, also bleiben Sie dran für weitere Updates.