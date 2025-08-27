Der Große Preis der Niederlande 2025 wird der letzte in Zandvoort sein: Warum der Vertrag nicht verlängert wurde

HQ

An diesem Wochenende, vom 29. bis 31. August, kehrt die Formel 1 nach Zandvoort zurück, beim Großen Preis der Niederlande, einer Strecke, die normalerweise bei Fahrern und Zuschauern einen hohen Stellenwert einnimmt, mit einer großartigen Atmosphäre und natürlich einer leidenschaftlichen Anhängerschaft für Max Verstappen, den vierfachen Formel-1-Champion.

Der Große Preis in den Niederlanden wird in diesem Jahr jedoch zum letzten Mal gefeiert, da ein neuer Vertrag nicht vereinbart wurde. Die Rennstrecke von Zandvoort (die früher ganz anders war) war seit ihren Anfängen im Jahr 1950 Teil der Formel 1 (wenn auch zunächst als Nicht-Meisterschaftsrennen). Der Große Preis der Niederlande war zwischen 1950 und 1985 ein fester Termin im Kalender und kehrte für 2021 zurück. Verstappen gewann dreimal in Folge, bis 2024, als Lando Norris gewann (Verstappen gewann immer noch die Weltmeisterschaft).

Im vergangenen Dezember wurde bekannt gegeben, dass die niederländischen Grand-Prix-Veranstalter, SportVibes, TIG Sports und Circuit Zandvoort, einer einjährigen Vertragsverlängerung zugestimmt haben, sich aber entschieden haben, nicht weiterzumachen. "Wir sind ein privat geführtes Unternehmen, und wir müssen die Chancen, die sich aus der weiteren Ausrichtung der Veranstaltung ergeben, gegen andere Risiken und Verantwortlichkeiten abwägen", sagte Robert van Overdijk, Direktor des Großen Preises der Niederlande. "Wir haben beschlossen, mit einem Hoch aus dem Haus zu gehen."