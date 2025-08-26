Die Formel 1 kehrt zurück: Zeiten und wie man den Großen Preis der Niederlande an diesem Wochenende sehen kann

HQ

Gelangweilt vom Sommer? Die Formel 1 kehrt nach einem Monat Pause endlich zurück, mit dem Großen Preis der Niederlande, einem der relativ jüngsten Neuzugänge im F1-Kalender. Das Rennen im nordholländischen Zandvoort findet seit 2021 statt (davor fand es zwischen 1950 und 1985 statt), wo natürlich Max Verstappen zu Hause ist, der dort 2021, 2022 und 2023 Meister war. In diesem Jahr wird es der vierfache Weltmeister von Red Bull, Dritter in der Gesamtwertung, jedoch schwerer haben, die Dominanz von McLaren zu brechen...

Mit Oscar Piastri an der Spitze, aber Lando Norris, der drei der letzten vier Rennen gewann und den Rückstand auf nur neun Punkte reduzierte, ist es unklar, wer in diesem Jahr Champion wird. Die Niederlande sind das erste Rennen auf der Zielgeraden der Saison, neun weitere Rennen enden am 7. Dezember in Abu Dhabi.

Der Große Preis der Niederlande ist immer eines der beliebtesten Rennen der Saison, mit einem kurvenreichen und herausfordernden Layout, das häufig von wechselnden Wetterbedingungen berührt wird... Und dieses Jahr werden am nächsten Wochenende Stürme erwartet...

Zeiten für den F1 Grand Prix der Niederlande

Hier sind die wichtigsten Momente des Großen Preises der Niederlande am kommenden Wochenende (29. bis 31. August).



Freies Training 1: Freitag, 29. August um 11:30 Uhr BST, 12:30 Uhr MESZ



FP2: Freitag, 29. August, um 15:00 Uhr BST, 16:00 Uhr MESZ



FP3: Samstag, 30. August, um 10:30 Uhr BST, 11:30 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 30. August um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



Rennen: Sonntag, 31. August um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



So sehen Sie die Formel-1-Saison 2025 live

Hier ist eine Liste der Sender des GP der Niederlande und der restlichen Formel-1-Saison in einigen europäischen Märkten:



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4

