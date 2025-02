Weitere schlechte Nachrichten für die Dallas Mavericks: Anthony Davis fällt verletzungsbedingt einen Monat lang aus

HQ

Die Dallas Mavericks haben in der vergangenen Woche ihren größten Star verloren: Luka Dončić wurde im Tausch gegen Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers getradet. Er ist eine Legende in der NBA, 10-facher All Star und defensiv wohl besser als der Slowene, aber er ist viel älter (Davis ist 31, Dončić ist 25)... und anfälliger für Verletzungen.

Bei seinem Debüt am vergangenen Samstag, einem 116:105-Sieg gegen die Houston Rockets, hinterließ Davis einen großartigen ersten Eindruck und erzielte 26 Punkte, 16 Rebounds, 7 Assists und 3 Blocks... aber er zog sich eine Verletzung ohne Kontakt zu und konnte das Spiel nicht beenden.

Obwohl es sich zunächst um eine leichte Verletzung handelte, wurde später bestätigt, dass er nach einer Adduktorenzerrung des linken Adduktors etwa einen Monat ausfallen wird. Die Mavs haben also nicht nur ihren Star verloren, der sie letztes Jahr ins Finale geführt hat, sondern auch sein "Ersatz", Anthony Davis, wird für einen Monat oder etwa 12 Spiele ausfallen, einschließlich der NBA All-Star-Pause an diesem Wochenende. Die Mavericks müssen ihre Bilanz von 28-25 verbessern, um die Play-offs zu erreichen.