Der FC Barcelona stellt sein Trikot zu Ehren von Kobe Bryant vor und ersetzt das Nike-Logo durch das Sheath-Logo

Das Vermächtnis von Kobe Bryant wird an einem der unerwartetsten Orte weiterleben: im zweiten Trikot des FC Barcelona. Der Verein hat gerade bestätigt, dass das zweite Trikot des katalanischen Klubs in den nächsten drei Saisons (bis 2027/28) das Nike-Logo durch das "Kobe Sheath" ersetzen wird, das Schwert im Scheidenlogo, das die Marke Kobe Bryant kennzeichnet.

Bryant war ein Fan von Barça und traf sich häufig mit Spielern, wenn er Barcelona besuchte oder die Mannschaft in den USA spielte. Das Trikot trägt eine Schlangenhaut-Textur in 3D-Relief aus Silikon als Hommage an die "Black Mamba", die auch auf dem Barça-Wappen aufgebracht ist. Die Farben sind eine Hommage an Bryants Teams in der NBA, einschließlich der schwarzen Shorts mit persisch-violetten Details.

Die Zusammenarbeit mit Nike "zielt darauf ab, den Einfluss der 'Mamba-Mentalität' zu erweitern und neue Generationen von Sportlern sowohl auf als auch neben dem Spielfeld zu inspirieren". Die Spieler werden das neue Trikot am Donnerstag, den 31. Juli, zum ersten Mal im Freundschaftsspiel gegen den FC Seoul in Südkorea tragen, und das Trikot wird heute, Dienstag, 29. Juli, offiziell im Barça-Store vorgestellt.