Das Trikot von Kobe Bryant aus dem Jahr 1996 wurde für 7 Millionen Dollar versteigert

HQ

Kobe Bryants Debüt-Jeresey, das er in seiner ersten Saison bei den Los Angeles Lakers trug, wurde am vergangenen Donnerstag für 7 Millionen Dollar im Auktionshaus Sotheby's in New York verkauft. Auch wenn es nicht gerade der Rekordbetrag für ein Sporttrikot ist, das bei einer Auktion gesehen wurde (der Rekord stammt vom Baseballspieler Babe Ruth, 24 Millionen Dollar, während Michael Jordans Trikot der NBA-Finals 1998 für 10,1 Millionen Dollar und Maradonas Argentinien-Trikot von der Weltmeisterschaft 1986 für 9,3 Millionen Dollar verkauft wurde), zeigt es immer noch die Liebe und den Respekt, die der geschätzte Spieler erhält. der 20 Jahre lang bei den Los Angeles Lakers spielte.

Kobe Bryant, der vor fünf Jahren zusammen mit acht weiteren Menschen, darunter seine Tochter Gianna, bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, debütierte 1996 bei den Lakers. Dieser Jeresey ist der authentische, den Bryant in jenem Jahr trug, und der mit sieben Spielen und seinem Medientag abgeglichen wurde, wie Reuters berichtete.

Es bricht den Rekord für den höchsten Betrag, der für ein Bryant-Sammlerstück gezahlt wurde, und übertrifft damit einen signierten Jeresey, den er 2008 trug und der für 5,85 Millionen Dollar verkauft wurde.