Copa-del-Rey-Spiele diese Woche: Zeiten für Guadalajara-Barça, Talavera-Real Madrid, Baleares-Atleti...
Zeiten für die Runde der letzten 32 im spanischen Pokal diese Woche
Das 32-Finale-Spiel des spanischen PokalsCopa del Rey findet diese Woche statt und wird das Debüt von FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid und Athletic Club sein. Diese vier Teams, da sie im Januar den spanischen Supercup spielen, sind von den ersten Runden des Wettbewerbs befreit und nehmen erst in der dritten Runde teil.
Alle Spiele werden zwischen Dienstag, dem 16. und Donnerstag, dem 18. Dezember, ausgetragen, mit einer Ausnahme: Granada gegen Rayo Vallecano, da der Verein aus Madrid der einzige spanische Verein in der Conference League ist und die letzte Runde der Ligaphase am selben Tag bestreitet.
Copa-del-Rey-Spiele in der dritten Runde
Dienstag, 16. Dezember
- Eibar* - Elche: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Deportivo* - Mallorca: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Sporting Gijón* - Valencia: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Guadalajara** - Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Eldense** - Real Sociedad: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 17. Dezember
- Kultur* - Levante: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Racing Santander* - Villarreal: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Huesca* - Osasuna: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Albacete* - Celta: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Um. Baleares** - Atleti: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Deportivo Alavés – Sevilla: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Talavera** - Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Donnerstag, 18. Dezember
- Ourense*** - Athletic Club: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Burgos* - Getafe: 19:00 MEZ, 18:00 GMT
- Real Murcia** - Real Betis: 19:00 MET, 18:00 GMT
Dienstag, 6. Januar
- Granada* - Rayo Vallecano: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
*Zweite Abteilung
**Primera Federación (dritte Liga)
Segunda Federación (vierte Division)
Diese Phase der Copa del Rey ist spannend, da viele Top-Teams mit kleineren Teams aus der dritten und vierten Liga zusammengespielt werden. Normalerweise sind die Ergebnisse vorhersehbar... Aber jedes Jahr gibt es Überraschungen. Werden CF Talavera (Segunda Federación, vierte Liga), Guadalajara (Primera Federación, dritte Liga), Atlético Baleares (dritte Liga) gegen Real Madrid, Barcelona und Atlético Madrid Erfolg haben?