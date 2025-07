Der FC Barcelona gibt seinen zweiten neuen Spieler des Sommer-Transferfensters bekannt

HQ

Der FC Barcelona hat die zweite Verpflichtung des Sommers bekannt gegeben (nach der Verpflichtung von Torhüter Joan García vom Rivalen Espanyol). Er ist kein sehr bekannter Spieler im Süden Europas, aber er war einer der vielversprechendsten Spieler aus den nordischen Ligen: Roony Bardghji, 20-jähriger Rechtsaußen aus Kopenhagen.

Bardghji, 20 Jahre alt, als Sohn syrischer Eltern in Kuwait geboren, lebt aber seit seinem 6. Lebensjahr in Schweden, spielt für die schwedische U21-Nationalmannschaft. Nachdem er in seiner Jugend in schwedischen Mannschaften gespielt hatte, wechselte er bereits mit 14 Jahren zum Fußballverein København in Kopenhagen. Er wird nun bis 2029 für den FC Barcelona spielen.

"Dieser rechte Flügelspieler ist bekannt für sein Können, seine Schnelligkeit und seine Torgefährlichkeit, Qualitäten, die ihn zu einer großen Perspektive für die Zukunft machen", so der Verein in einer Erklärung. "Als Flügelspieler ist Bardghji bekannt für seine Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten, seine Fähigkeit, an Gegnern vorbeizudribbeln, und seine Effektivität vor dem Tor. Seine Präsenz auf dem rechten Flügel kann daher den Unterschied ausmachen und für mehr Dynamik sorgen."

Leider wird Bardghji auf der gleichen Position wie Lamine Yamal, der gerade 18 Jahre alt geworden ist und diese Woche einen Vertrag bis 2031 unterschreibt, wahrscheinlich hauptsächlich als Ersatz eingesetzt werden. Er hat jedoch die Chance, seine bereits beeindruckende Trophäenliste zu erweitern, die drei dänische Meistertitel und zwei dänische Klubs umfasst, wobei er seit seinem Eintritt in die erste Mannschaft im Jahr 2022 15 Tore erzielt und eine Vorlage gegeben hat.