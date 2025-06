HQ

Der FC Barcelona arbeitet an der wichtigsten Verpflichtung des Jahres, Nico Williams vom Athletic Club. Der Spieler hat seinen Wunsch bestätigt, sich dem katalanischen Klub anzuschließen und sich mit seinem Freund Lamine Yamal zusammenzutun, aber in der Zwischenzeit unternimmt der FC Barcelona einige strategische Schritte, darunter die Annäherung an einen Spieler, den niemand auf dem Radar hatte, da er ziemlich weit von den Ligen im Süden Europas entfernt spielt.

Die Rede ist von Roony Bardghji, einer 20-jährigen schwedischen Rechtsaußenspielerin, die derzeit beim FC Kopenhagen spielt. Mehrere Quellen, darunter Fabrizio Romano, sprechen von einer mündlichen Vereinbarung für den Spieler, der als Ersatz für Lamine Yamal fungieren würde. Bardghji weiß um den Starstatus des Teenagers und weiß, dass er auf der Bank sitzen wird, aber es ist ein bedeutender Schritt nach vorne für den Spieler, der sich als Barça-Fan bezeichnete, was ihm die Wahl leicht machte, auch wenn andere Klubs wie Chelsea, Real Madrid und Manchester City ebenfalls an dem jungen Talent interessiert waren.

Bardghji, der im November 2005 in Kuwait als Sohn syrischer Spieler geboren wurde, spielt auch für die schwedische U21-Nationalmannschaft. Er erlitt im Mai 2024 eine schwere Verletzung, die im vergangenen Jahr die Pläne von Barça, ihn zu verpflichten, zunichte machte, hat sich aber nach 334 Tagen Abwesenheit vollständig erholt.