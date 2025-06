Der FC Barcelona betrachtet Nico Williams nun als "Top-Priorität", ein Vorab-Deal wäre bereits gemacht worden

HQ

Der FC Barcelona arbeitet an einer hochkarätigen Verpflichtung für den Sommer. Jeder weiß, dass Luis Díaz, kolumbianischer Flügelspieler aus Liverpool, der Favorit von Deco, dem Sportdirektor des FC Barcelona, ist. In den letzten Tagen wächst die Option von Nico Williams von Athletic Bilbao jedoch wieder. Barça-Präsident Joan Laporta, der letztes Jahr aufgrund seiner Freundschaft mit Lamine Yamal in der spanischen Nationalmannschaft und seines jungen Alters als "Fan-Cast" galt, verwarf den Spieler dann, da Nico sich entschieden hatte, Barças Angebot abzulehnen und bei Athletic zu bleiben. Monatelang schien es, als wäre die Option gekommen und gegangen.

Da sich jedoch neue Angebote für den begehrten Spieler ergeben, darunter Gespräche mit Arsenal und Bayern München, soll der FC Barcelona wieder aktiv daran arbeiten, Nico Williams zu verpflichten, wohl wissend, dass dies die letzte Chance dafür sein könnte, auch wenn es für Hansi Flick eine Herausforderung wäre, Platz für Nico und Raphinha zu machen.

Heute sagt Santi Aouna von FootMercato, dass Barça einen Vorvertrag mit Nico Williams abgeschlossen hat, der bis Juni 2031 läuft und ein Gehalt von 12 Millionen Euro brutto pro Saison vorsieht. Nur wenige Stunden zuvor hatte Fabrizio Romano berichtet, dass Barcelona beschlossen habe, Williams "zur absoluten Priorität" zu machen, obwohl sie mit der Ausstiegsklausel von Athletic in Höhe von 58 Millionen Euro verhandeln müssten.

In der Vergangenheit war der Athletic Club sehr kritisch mit Barças Verstoß gegen die Regel des finanziellen Fairplays mit den Fällen Dani Olmo und Pau Víctor, und es gibt immer noch Zweifel, ob Barcelona in der nächsten Saison frei von diesen Bedenken sein wird, bis der Verkauf der VIP-Plätze aus dem Spotify Camp Nou aussteht.