Der Eigengewächs von Real Madrid wird heute Abend im Bernabéu auf der gegenüberliegenden Seite debütieren

HQ

Real Madrid debütiert heute, Dienstag, 19. August, gegen Osasuna in der LaLiga 2025/26. Um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ findet im Bernabéu das erste Spiel in der Ära Xabi Alonso statt. Auch für die neuen Spieler Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Franco Mastantuono ist es das erste Mal in dem imposanten Stadion... und auch das erste Mal für Eigengewächs Víctor Muñoz, aber auf der anderen Seite.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler spielte letztes Jahr für Real Madrid Castilla und erzielte laut Marca 11 Tore und 7 Assists. In der 88. Minute gab er endlich sein Debüt für Real Madrid, die erste Mannschaft. Und er hatte eine klare Chance auf ein Tor... Aber er verfehlte. Das Spiel stand 4:3, und am Ende gewann Barça das Spiel. Nachdem er wusste, dass er eine klare Chance verpasst hatte, ein Held für Real Madrid zu werden, sah man ihn weinend auf dem Spielfeld sehen... und erhielt später Beleidigungen in den sozialen Medien, so dass er die Kommentare auf seinem Instagram schloss.

Nach dieser Episode spielte Muñoz 21 Minuten bei der Klub-WM für Real Madrid, wurde aber später für 5 Millionen Euro an Osasuna verkauft, allerdings mit einer Rückkaufklausel. So könnte Muñoz heute Abend sein Debüt im Bernabéu geben... aber auf der gegenüberliegenden Seite. Wie werden ihn die Fans von Real Madrid empfangen?