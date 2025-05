Der Debütant von Real Madrid wird online belästigt, nachdem er im El Clásico gegen Barcelona einen Schuss verpasst hat

HQ

Carlo Ancelotti brauchte am vergangenen Sonntag gegen den FC Barcelona einen Weckruf für Real Madrid. Kylian Mbappés Hattrick reichte nicht aus, und Ancelotti hoffte auf ein Tor in der letzten Minute und wählte in der 88. Minute den 21-jährigen Eigengewächs Víctor Muñoz, der für Vinícius eingewechselt wurde. Gleich nach seiner Einfahrt in Montjuic hatte er eine klare Chance, als er vor Szczesny alleine liegen blieb. Er verfehlte den Schuss, was das 4-4 in el Clásico hätte sein können.

Víctor war nah dran an seinem Traumdebüt, aber er verfehlte seinen Schuss. Am Ende weinte er nach dem Spiel, aber das Schlimmste kam später, als einige wütende Fans von Real Madrid seinen Social-Media-Account auf Instagram fanden und seine Posts mit Beleidigungen überflutet wurden, einige forderten ihn auf, in den Ruhestand zu gehen. Er musste die Kommentare auf seinem Instagram-Account deaktivieren.

Wer ist Víctor Muñoz, ehemaliger Barcelona-Spieler, der jetzt in der B-Mannschaft von Real Madrid spielt

Muñoz, 21 Jahre alt, spielt für Real Madrid Castilla, die B-Mannschaft von Real Madrid, und gab sein Debüt in der ersten Mannschaft in den letzten Minuten des El Clásico. Eine ungewöhnliche Wahl für Trainer Carlo Ancelotti, der nur selten Spieler aus der B-Mannschaft aufstellt (Raúl Asencio ist die größte Ausnahme, der wegen einer Verletzung von Militao in die erste Mannschaft aufgestiegen ist).

Ironischerweise wurde Muñoz 2003 in Barcelona geboren und spielte in der Jugendmannschaft des FC Barcelona. Er wechselte 2021 zu Real Madrid, gewann die Jugend-Copa del Rey und debütierte 2023 für Real Madrid Castilla. Es ist nicht bekannt, ob der Linksaußen an den Plänen von Xabi Alonso für die nächste Saison teilnehmen wird...