Der ehemalige Premier-League-Schiedsrichter David Coote wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er ein unsittliches Bild eines Kindes hatte

Der englische ehemalige Schiedsrichter David Coote wurde zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannte, ein unsittliches Bild eines Kindes zu haben.

Coote, ein ehemaliger Premier-League-Schiedsrichter zwischen 2018 und 2024, der ebenfalls von 2020 bis 2022 für FIFA arbeitete, wurde im November 2024 von Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) suspendiert, nachdem er in einem Video respektlos über den damaligen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sprach.

Coote wurde außerdem des Spielmanipulations verdächtigt, und es wurde ein weiteres Video gefunden, in dem er scheinbar Kokain schnupfte. Im Dezember 2024 wurde er aus dem Fußballverband entlassen und im Februar 2025 von der UEFA gesperrt.

Diese früheren Vorwürfe führten zur Entdeckung des Videos auf seinem Laptop, als die Polizei im Februar 2025 sein Haus durchsuchte. Die Polizei fand ein unanständiges Video mit einem 15-jährigen Jungen. Coote sprach sich schuldig wegen des Verbrechens, 'ein unanständiges Bild eines Kindes zu machen', was sich rechtlich gesehen auf Aktivitäten wie das Herunterladen, Teilen oder Speichern von Fotos oder Videos mit Missbrauch bezieht.

"Sie wurden gefilmt, wie Sie Kommentare über den damaligen Trainer des Liverpool Football Club gemacht haben. Die vorliegenden Vorwürfe stehen in keinem Zusammenhang damit, aber sie führten dazu, dass die Polizei im Februar letzten Jahres zu Ihnen nach Hause kam", sagte Richter Nirmal Shant heute (über BBC). Sie sagte, er habe "einen spektakulären Sturz aus der Gunst" gehabt und erinnerte ihn daran, dass der Ausgangspunkt für ein solches Vergehen ein Jahr Haft sei, mit einer Spanne zwischen 26 Wochen und drei Jahren.

Coote wird nicht ins Gefängnis gehen, es sei denn, er begeht in den nächsten zwei Jahren eine weitere Straftat, muss aber 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und eine 10-jährige Verfügung zur Verhinderung sexueller Schäden erteilen.