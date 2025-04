Der ehemalige Fitnesstrainer von Jannik Sinner erklärt seine Version zum Clostebol-Vorfall nach "schwerer Rufschädigung"

HQ

Die positive Bilanz von Jannik Sinner in Bezug auf Clostebol, die am 20. August 2024 bekannt gegeben wurde, hatte enorme Auswirkungen auf die Tenniswelt, und der Spieler befindet sich derzeit im letzten Monat seiner dreimonatigen Sperre, nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur Einspruch eingelegt hat. Der Italiener und die Nummer 1 der Welt erklärte stets, dass es nicht seine Schuld war, sondern das Ergebnis einer versehentlichen Kontamination durch seine Physiotherapeuten.

Sinner erklärte, dass sein Fitnesstrainer Umberto Ferrara ein Spray, Trofodermin, gekauft hatte. darin befand sich Clostebol, das sein Physiotherapeut Giacomo Naldi bei einer Schnittwunde an seinem Finger verwendete. Später gab er Sinner eine Massage, und so dringt Clostebol in seinen Körper ein. "Sie waren ein großer Teil meiner Karriere. Jetzt, wegen dieser Fehler, bin ich nicht mehr so zuversichtlich, dass ich damit weitermachen kann", sagte Sinner nach seiner Entlassung.

Jetzt, acht Monate später, hat Umberto Ferrera endlich sein Schweigen gebrochen und seine Version der Geschehnisse in einem Interview gegeben, das am vergangenen Donnerstag auf La Gazzetta dello Sport veröffentlicht wurde, er sagt, dass er keine Schuld trägt, und schiebt die Schuld auf Naldi. "Ich habe Naldi sowohl die Art des Produkts als auch die Tatsache, dass es aus keinem Grund mit Jannik in Berührung kommen darf, sehr klar mitgeteilt." Er sagt, dass er die Risiken gut kannte, wenn diese Substanz in Sinners Körper gelangte, also benutzte er sie nur in seinem Badezimmer.

Ferrera sagt, dass er nach dem Vorfall "einen schweren Schaden an seinem persönlichen und beruflichen Ruf erlitten hat. Jeder hat schon einmal Artikel oder Kommentare gelesen, die über die Fakten in einer Art und Weise berichten, die nicht mit dem Urteil vereinbar ist." Jetzt arbeitet er mit Matteo Berrettini zusammen, der übrigens gerade beim Monte-Carlo Masters in der Runde der letzten 32 den als Nummer 1 gesetzten Alexander Zverev besiegt hat.