Die Vuelta a España geht trotz der Proteste von Pro-Palästina-Sympathisanten weiter, findet täglich statt und nimmt an Größe und Stärke zu. Am Dienstag wurde die Etappe aus Sicherheitsgründen verkürzt, und einige Demonstranten blockierten das Rennen und legten einen Baumstamm in die Mitte der Straße. Die Menschen protestieren gegen Israel Premier Tech, das bereits angekündigt hat, das Rennen nicht aufzugeben.

Javier Guillén, der Direktor des Rennens, sagte, dass das Rennen trotz der Proteste fortgesetzt wird. "Ich möchte noch einmal unsere Ablehnung dessen, was wir heute erlebt haben, zum Ausdruck bringen. Wir werden weiterhin an der Vuelta teilnehmen und morgen werden wir die Etappe beginnen", erklärte er auf einer Pressekonferenz via Marca.

Guillén fügte hinzu, dass die Regeln befolgt werden müssten und verteidigte ihr Recht, das Rennen fortzusetzen, während sie die Demonstranten scharf kritisierte, die aktiver versuchen, das Rennen zu behindern. "Man kann Radfahrer nicht blockieren, das ist illegal, weil es im Strafgesetzbuch und im Sportgesetz definiert ist."

Mit der letzten Etappe, die am kommenden Sonntag im Zentrum von Madrid stattfindet, wird die Stadt, deren Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida leugnet, dass Israel einen Völkermord in Gaza begeht, eine fast beispiellose Sicherheitsdemonstration vorbereiten.

Gestern gab der Spanier Javier Romo das Rennen ab, weil er gestürzt war, als ein Demonstrant stolperte, als er versuchte, auf die Straße einzudringen. Das sind die Fälle, die der spanische Sportrat (CSD) und die spanische Regierung zurückweisen: Sie sympathisieren zwar mit den Demonstranten, behaupten aber, dass Proteste stattfinden müssen, ohne die Sicherheit und Integrität der Radfahrer zu gefährden.