Movistar-Pilot Javier Romo verlässt La Vuelta nach Sturz durch Demonstrant

HQ

Javier Romo, ein 26-jähriger Radfahrer aus dem Movistar Team, hat bei der Vuelta a España ein bitteres Ende genommen. Am Sonntag erlitt er einen Sturz, als ein Demonstrant gegen Israel sprang und das Peloton überraschte. Romo verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er erlitt zwar keine ernsthaften Verletzungen, aber zahlreiche Prellungen, die ihm Schmerzen bereiteten, und während der Etappe am Dienstag beschloss er, das Rennen zu beenden.

"Der Radfahrer aus La Mancha musste das Rennen in Spanien nach einem Sturz am vergangenen Sonntag abbrechen. Trotz der Schmerzen versuchte Romo, im Rennen zu bleiben und weiter zu kämpfen, aber letztendlich war er nicht in der Lage, weiterzumachen", postete sein Team und fügte ein Video hinzu, das alle seine Prellungen, Schnitte und Kratzer zeigt.

"Ich bin niemand, der diese Art von Leuten verurteilt, es ist Sache der Polizei, sie zu verurteilen, aber sie haben meine Vuelta a España vermasselt, und ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der dafür bezahlen muss", sagte er.

In der Tat zeigen Videos des Sturzes eine bizarre Szene: Der Demonstrant kauerte unter einigen Bäumen, und als die Fahrer vorbeifuhren, sprang er auf sie zu. Er stolperte, was bedeutete, dass die meisten Fahrer ihm ausweichen konnten, nur Romo verlor die Kontrolle und stürzte. Wenn er nicht gestürzt wäre und wirklich in den Radfahrer gesprungen wäre, wie es schien, "hätte es eine Tragödie werden können", meint Romo.

Romo war am vergangenen Donnerstag nahe dran, seine erste Vuelta-Etappe zu gewinnen, als er Zweiter in der Etappe wurde und im Endspurt gegen Juan Ayuso verlor.