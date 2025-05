Xabi Alonso weicht der scharfsinnigen Frage nach seiner Zukunft bei Real Madrid aus

HQ

Der Abschied von Xabi Alonso von Bayer Leverkusen, der heute Morgen von den Medien durchgesickert war, wurde um 14:00 Uhr MESZ mit einer Pressekonferenz offiziell gemacht, auf der der baskische Trainer, der den Verein trotz seiner erst zweieinhalb Jahre geprägt hat, seinen Wunsch hatte, seinen Vertrag ein Jahr zuvor "mit einer Mischung aus Emotionen" zu beenden.

"Bayer 04 ist bereit für die Zukunft. Der positive Weg wird weitergehen und ich freue mich darauf, ihn zu verfolgen", sagte Alonso, der es trotz seiner Unerfahrenheit schaffte, die Mannschaft im vergangenen Jahr zum Bundesliga- und DFB-Pokalsieger und Vizemeister der Europa League zu machen, und in diesem Jahr immer noch eine solide (wenn auch unterlegene) Saison spielte und hinter dem Giganten Bayern München den zweiten Platz belegte.

Xabi Alonso wird am kommenden Sonntag, 11. Mai, um 15.30 Uhr in der BayArena gegen Borussia Dortmund eine herzliche Ehre erwiesen. Sein letztes Spiel findet am Samstag, 17. Mai, auswärts gegen Mainz 05 statt. Es wird allgemein erwartet, dass er dann zu Real Madrid wechseln wird, obwohl noch nicht sicher ist, ob er dies vor oder nach der FIFA Klub-Weltmeisterschaft tun wird, die Real Madrid zwischen Juni und Juli spielt.

In der Pressekonferenz musste Alonso Fragen zu seiner Zukunft ausweichen. Einer von ihnen war besonders scharfsinnig. "Xabi, hast du ein gültiges Visum für die Vereinigten Staaten?" "Keine Ahnung", antwortete Alonso mit einem halben Lächeln.

Zwei mögliche Alternativen für Real Madrid und Xabi Alonso

Eines scheint sicher: Carlo Ancelotti wird sich am Ende der LaLiga (letzter Spieltag ist am 25. Mai) von Real Madrid verabschieden und dann nach Brasilien aufbrechen. Dann wird es entweder Xabi Alonso für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft oder ein Interimstrainer, wahrscheinlich Santiago Solari, Fußballdirektor des Klubs, für den FIFA-Wettbewerb in den Vereinigten Staaten geben, bevor Alonso in der nächsten Saison offiziell zum Verein stößt.