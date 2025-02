Real Madrid-Spieler Raúl Asencio gilt immer noch als Verdächtiger in einem Fall von Kinderpornografie

HQ

Raúl Asencio, der junge Verteidiger von Real Madrid (21), der früher in der B-Mannschaft spielte, bevor er aufstieg und aufgrund der Verletzungen (Alaba, Militão...) zu einem Stammspieler wurde, wurde nicht von der Anklage wegen Kinderpornografie freigesprochen und gilt immer noch als Verdächtiger, dem bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen.

Das Provinzgericht von Las Palmas, in dem das Verbrechen untersucht wird, hat den Antrag des Spielers abgelehnt, die Akte über seine Beteiligung an dem Verbrechen zu schließen, aber das Gericht hat gesagt, dass der Spieler immer noch verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben.

Der Fall begann im Juni 2023, als Asencio und andere Kollegen auf den Kanarischen Inseln Urlaub machten. Drei von ihnen hatten eine einvernehmliche sexuelle Begegnung mit zwei Mädchen, von denen eines zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt war. Das Video wurde ohne die Zustimmung der Mädchen aufgenommen und an andere Personen und WhatsApp-Gruppen gesendet. Asencio nahm nicht an der sexuellen Begegnung teil, war an einem anderen Ort, erhielt aber das Video auf WhatsApp.

Als die Polizei ihre Handys abnahm, hatten sie das Video bereits gelöscht. Laut Berichten von El Confidencial bestand seine Beteiligung an dem Verbrechen jedoch darin, dass Asencio das Video einer dritten Person (dem Freund eines der Mädchen) zeigte. So fanden die Mädchen heraus, dass sie ohne Zustimmung aufgenommen worden waren und meldeten es der Polizei.

Das Gericht behauptet nun, dass Asencio "nicht nur wegen des Verbrechens der Entdeckung und Offenlegung von Geheimnissen angeklagt werden könnte, was ein geringfügiges Verbrechen sein könnte, sondern auch wegen des Verbrechens der Kinderpornografie, das mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft wird, wenn das Video einem Dritten gezeigt wird".

"Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, auf den man sich in dem nun angefochtenen Urteil geeinigt hat, liefern sie bereits jetzt hinreichende Beweise, um den in der Berufung gestellten Antrag auf vorläufige Abweisung abzuweisen." Raúl Asencio (Schlagzeile des heutigen Spiels gegen Manchester City) wird diesen Fall nicht so schnell hinter sich lassen...