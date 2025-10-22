Der absurd üppige Ring, den der NBA-Champion Oklahoma City Thunder erhielt

HQ

Die Oklahoma City Thunder wurden im vergangenen Jahr zum zweiten Mal NBA-Meister, indem sie die Indiana Pacers 46 Jahre nach ihrem einzigen Titel besiegten und gestern ihren wohlverdienten Champions-Ring erhielten, mit einem Verhältnis von 68:14 in der regulären Saison, während der NBA-Eröffnungsnacht gestern Abend, gefolgt von einem 125:124-Sieg über die Houston Rockets nach zwei Verlängerungen.

Vor dem Spiel kam jeder Spieler aus Oklahoma einer nach dem anderen durch den Tunnel und erhielt prächtige Champions-Ringe aus 14-karätigem Gold mit mehr als 800 Edelsteinen, mit den Initialen OKC in Diamanten und dem mit Diamanten umrandeten Schild des Teams.

Der letzte, der herauskam, war Gilgeous-Alexander, der zum MVP 2025 sowie zum MVP der Finals ernannt wurde und den größten Applaus erhielt, bevor er später bewies, warum er der Star des Teams ist und Thunder in diesem Jahr Favoriten auf den Titel bleiben.

Zu den weiteren unglaublichen Details gehört, dass die Sieg-Niederlage-Bilanz von 68:14 ebenfalls mit blauen und orangefarbenen Saphiren, den Farben des Teams, geschrieben ist, und dass auf der Innenseite der Handfläche des Rings die lateinischen Worte labor omnia vincit zu sehen sind. Das Motto des Bundesstaates Oklahoma, das so viel bedeutet wie "Arbeit erobert alles".

Wirst du dieses Jahr NBA schauen? Denken Sie daran, dass einige Spiele, einschließlich der meisten Play-offs und Finals, in vielen Märkten weltweit zum ersten Mal auf Amazon Prime Video übertragen werden.