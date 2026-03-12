Der 18-jährige Thiago Pitarch bricht den Real-Madrid-Rekord in der Champions League und wird nach dem Spiel gegen Manchester City gelobt

HQ

Fede Valverde war der Star des Sieges von Real Madrid in einem Champions-League-Spiel gegen Manchester City mit seinem unerwarteten Hattrick gegen die Guardiola-Mannschaft und profitierte von der Abwesenheit von Kylian Mbappé, doch alle Spieler erhielten Lob für ihre gemeinsamen Abwehrleistungen, die verhinderten, dass City Courtois Tor versenkte. Einer von ihnen wurde auch wegen seiner Jugend wegen mangelnder Erfahrung im Rampenlicht gestellt: der 18-jährige Mittelfeldspieler Thiago Pitarch.

Pitarch, der mit Arbeloa in den Jugendligen gearbeitet hat und in dieser Saison sein Debüt für Real Madrid Castilla gab, hatte bereits einige Spiele für die Erste Mannschaft in der LaLiga und Champions League bestritten, nachdem Spieler wie Dani Ceballos oder Camavinga verletzt und ausgegangen waren, aber viele weisen darauf hin, dass das Spiel am Mittwoch gegen City ein echter Wendepunkt für den Spieler war. Thierry Henry von CBS Golazo lobte den Spieler nachdrücklich: "Ich möchte über... Ich weiß nicht, wie ich seinen Namen aussprechen soll, Pitarch. Weil ich ihn heute Abend genau beobachtet habe. Was für ein Spiel! Er war völlig durcheinander."

Henry, der für Barcelona gespielt hat und kürzlich sagte, er habe sich nach dem Vinícius-Prestiani-Vorfall als "Madridista" gefühlt, sagte: "Man muss Madrid viel Anerkennung zollen". "Ich weiß nicht, was auf dem Hemd ist. Ich weiß nicht, was sie darauf geschrieben haben. Wirklich nicht. Offensichtlich mache ich nur Spaß, denn ich will dieses Hemd nicht tragen. Aber vielleicht hilft es, wenn ich das tue, mein Haar wieder zu wachsen."

Pitarch, der für die Startelf nominiert wurde, wurde zudem der jüngste spanische Spieler, der in einem Champions-League-K.o.-Spiel für Real Madrid startete, und übertraf damit Raúls Rekord von 1996.

Der Moment, in dem Courtois Pitarchs Karriere "rettete"

Angesichts all der Gerüchte, dass Real Madrid Arbeloa nächste Saison loswerden will, kann Thiago Pitarch zweifellos als eine der persönlichen Wetten von Arbeloa betrachtet werden, die sich richtig entwickelt haben, denn es war Arbeloa, das Pitarch nicht nur von ihrem Castilla zu Real Madrid beförderte, sondern auch von den Jugendmannschaften nach Castilla im letzten Jahr. "Ich werde immer dankbar sein, denn er hat mir sein ganzes Vertrauen geschenkt. Ich versuche auch immer, es zurückzuzahlen", sagte Pitarch nach dem Spiel.

Nur ein potenziell tödlicher Fehler hätte Pitarchs Nacht ruinieren können, als er von O'Reilly überrascht wurde. Viele sagen, dass Courtois' Rettung auch Pitarchs Karriere gerettet hat... Nun stellt sich die Frage, ob Pitarch für den Rest der Saison ein fester Bestandteil der Hauptmannschaft wird? Und werden zukünftige Manager ihm weiterhin vertrauen?