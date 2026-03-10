Mauricio Pochettino, der Favorit, Arbeloa in der nächsten Saison bei Real Madrid zu ersetzen

HQ

Álvaro Arbeloa wird in der nächsten Saison nicht weiterhin auf der Bank von Real Madrid bleiben. Der Ersatz von Xabi Alonso, der nach einer Niederlage gegen einen Clásico im Supercup-Finale im Januar entlassen wurde, wurde aus der B-Mannschaft befördert, aber die Ergebnisse haben sich nicht wie erwartet verbessert, und es wird gemunkelt, dass er sich den "Respekt" der Spieler nicht verdient hat. Laut Angaben von ESPN-Quellen bräuchte Arbeloa "ein Wunder", um nächste Saison das Amt zu behalten, wie zum Beispiel den Gewinn der Champions League, würde ihm aber erlauben, beim Verein zu bleiben und zu Real Madrid Castilla zurückzukehren.

Es wurde gemunkelt, dass Real Madrid einen neuen, erfahreneren Trainer für das Team engagieren möchte, wobei Jürgen Klopp einer der genannten Namen ist, wobei nun der Favorit für diesen Posten der argentinische Trainer Mauricio Pochettino ist, der derzeit die US-Nationalmannschaft anführt und Erfahrung bei Chelsea hat. Paris Saint-Germain und vor allem Tottenham Hotspur und führte sie 2019 ins Champions-League-Finale.

Pochettinos logischstes Ziel nach der Weltmeisterschaft wäre vielleicht wieder Tottenham, das dringend einen Turnover braucht. ESPN berichtet jedoch, dass Pochettino einer der von Florentino Pérez hoch geschätzten Trainer ist und bereits 2019 Gerüchte über Real Madrid nach deren Champions-League-Kampagne war. Einer der Punkte, die der spanische Klub heute am meisten schätzt, ist seine Erfahrung als Trainer von Mbappé während zwei Saisons bei PSG.

Eine Entscheidung könnte erst am Ende der Weltmeisterschaft im Juni/Juli getroffen werden, wenn Pochettino versuchen wird, die Gastgeber, das US-Fußballteam, zu ihrer besten Platzierung im Wettbewerb zu führen.