Valverde überrascht Manchester City mit einem Hattrick, PSG deklassiert Chelsea und Bodo/Glimt glänzt

HQ

Real Madrid machte in der Champions League einen großen Schritt nach vorne, besiegte Manchester City mit 3:0 im Bernabéu und überwand damit ihren Status als "Außenseiter" gegen die Guardiola-Mannschaft in einem weiteren Teil des modernen "European Classic". Alle drei Tore fielen in der ersten Halbzeit, alle drei großartig von Fede Valverde erzielt, womit er seinen ersten Hattrick seiner Karriere erzielte.

Es war kein guter Abend für die Premier League, denn Paris Saint-Germain besiegte Chelsea mit 5:2, wobei in den letzten fünfzehn Minuten drei Tore erzielt wurden, darunter ein Doppelpack von Kvaratskhelia. Sowohl Chelsea als auch Manchester City werden das Rückspiel des Spiels zu Hause bestreiten, müssen aber einen sehr hohen Berg erklimmen, wenn sie in der Premier League bleiben wollen.

Zuvor wurde Arsenal von Bayer Leverkusen auf ein 1:1-Unentschieden gehalten: Kai Havertz rettete dem englischen Team mit einem Elfmeter einen Punkt. Auch das Rückspiel wird in England ausgetragen.

Und schließlich überraschte das Durchbruchsteam der Saison, Bodo/Glimt, Sporting Lissabon in Norwegen mit 3:0.

Nächste Woche werden wir sehen, ob Manchester City, Chelsea und Sporting mit Hilfe ihrer treuen Fans einen Rückstand von drei Toren aufholen können.

Champions-League-Ergebnisse (Hinspiel)

Dienstag, 10. März



Galatasaray 1:0 Liverpool



Atalanta 1-6 Bayern München



Atlético de Madrid 5:2 Tottenham



Newcastle 1-1 Barcelona



Mittwoch, 11. März



Leverkusen 1-1 Arsenal



Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP



Paris Saint-Germain 5:2 Chelsea



Real Madrid 3:0 Man City



Champions-League-Spiele nächste Woche (Rückspiel)

Dienstag, 17. März:



Sporting gegen Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea gegen PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City gegen Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Arsenal gegen Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rückspiel: Mittwoch, 18. März:



Barcelona gegen Newcastle: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Tottenham gegen Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bayern gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT

