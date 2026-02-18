Thierry Henrys emotionale Verteidigung gegenüber Vinícius nach einer rassistischen Beleidigung: "Ich bin heute Abend Madridista"

HQ

Fußballlegende Thierry Henry, der nach seiner historischen Zeit bei Arsenal drei Jahre zwischen 2007 und 2010 für Barcelona spielte, hat von Natur aus wenig Affinität zu Real Madrid. Er unterstützte jedoch eindeutig den Real-Madrid-Spieler Vinícius Jr., der (angeblich und von Benfica bestritten) von Gianluca Prestianni fünfmal als "Affe" bezeichnet wurde – Worte, die auch von anderen Spielern, darunter Kylian Mbappé, gehört wurden.

Henry, der als Kommentator in der US-Serie Golazo auf CBS arbeitet, forderte Prestianni im Fernsehen heraus, ihm zu verraten, was er Vinícius wirklich gesagt hatte: Wenn es nicht "Affe" war, dann war es doch etwas Ernstes, das er ihm mit dem Hemd den Mund bedeckte: "Offensichtlich sieht er schon verdächtig aus, weil er nicht wollte, dass die Leute sehen, was er gesagt hat. Die Reaktion von Vinícius zeigt, dass etwas nicht stimmt."

"Mal sehen, wie groß Prestianni ist, erzähl uns, was du gesagt hast. Du musst doch etwas gesagt haben, du kannst nicht zu Mbappé gehen und sagen, dass du nichts gesagt hast. Also hältst du dir die Nase zu, wofür, du hast eine Erkältung?"

"Das ist mir oft passiert", sagt Henry

Henry zeigte Mitgefühl mit Vinícius und sagte, dass er schon einmal "Affe" genannt wurde und es anstrengend sei, 2026 über dasselbe zu sprechen.

"Ich kann nachvollziehen, was Vinícius durchmacht. Das ist mir so oft auf dem Spielfeld passiert, dass man mir gesagt hat, ich solle nach Escuses suchen. Manchmal fühlt man sich einsam, weil es dein Wort gegen sein sein wird, weil wir nicht wissen, was er gesagt hat", fuhr Henry fort.

Der ehemalige Barça-Spieler sagte sogar: "Ich mag Real Madrid nicht, aber ich bin heute Abend ein Madridista", und stellte sich in einem der meistdiskutierten Aspekte der Diskussion auf die Seite von Vinícius: seinem Recht, das Tor in der Ecke zu feiern.

Henry fügte hinzu, dass "ich glaube, Kylian" – der Henry offenbar eine Nachricht auf seinem Handy geschickt hat – da der französische Spieler in seinem Interview gesagt hatte, habe Prestianni Vinícius fünfmal "Affe" genannt, und es sei keine Auseinandersetzung mit den übrigen Benfica-Fans, sondern nur mit dem argentinischen Spieler, "der nicht mehr in der Champions League spielen sollte.

"Gianluca Prestianni ist ein absoluter Feigling"

Henrys Kumpel bei CBS, Micah Richards, stimmte zu und war noch direkter. "Gianluca Prestianni ist ein Feigling, ein absoluter Feigling, denn niemand wird es je erfahren, nur er und Vinicius Junior", und sagte, dass Vinícius bei so etwas nicht lügen werde.

Die Reaktionen setzten sich heute Morgen fort, einige von jenseits des Atlantiks, wobei einige sogar den Trainer José Mourinho kritisierten, der versuchte, sich von Prestianni zu distanzieren, indem er sagte, er glaube weder Vinícius noch Prestianni vollständig, kritisierte Vinícius aber für seine Feier und nutzte unbeholfen Eusebios Status in Benfica als Beweis, dass es kein rassistischer Verein sei.