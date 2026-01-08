Der 17-jährige Bayern-München-Star entschuldigte sich beim Verein nach Äußerungen über den "Traumclub Real Madrid"

HQ

Letztes Wochenende machte Lennart Karl, ein 17-jähriger Bayern-München-Stammspieler, der letzten Sommer bei einer 0:10-Klatsche gegen Auckland City bei der Vereins-Weltmeisterschaft sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und in der Champions League einen bleibenden Eindruck hinterließ, wo er als jüngster Spieler je in drei aufeinanderfolgenden UEFA-Spielen traf, die Runde, als er sagte, sein Traum sei es, bei Real Madrid zu spielen.

Karl sagte während eines Treffens bei einer Fanclub-Veranstaltung, dass ich "irgendwann definitiv zu Real Madrid gehen möchte, das ist mein Traumverein", und bat die Teilnehmer, "es unter uns zu behalten", aber das ist offensichtlich nicht passiert, und seine Worte verbreiteten sich, sicherlich Real Madrid und Bayern München.

Max Eberl, Sportdirektor bei Bayern München, sprach mit Sport1 und gab bekannt, dass der Spieler sich beim Verein entschuldigt hat. "Ein 17-Jähriger darf Fehler machen. Am nächsten Tag kam er zu uns und sagte: 'Ich glaube, ich habe etwas gesagt, das nicht ganz stimmte.' Für uns ist die Sache abgeschlossen; Es war nie eine große Sache. Er beweist sich auf dem Spielfeld", sagte er und fügte hinzu, dass er nicht sanktioniert wird (über As).

Ein anderer Bayern-München-Manager sagte, es sei "etwas Typisches für Lenni, er spielt Fußball mit dem Herz in den Händen" und fügte hinzu, dass er sich bei Bayern wohlfühle. Dieser kleine Vorfall könnte jedoch (positive) Folgen für ihn haben, da SportBild berichtet, dass der Verein eine Vertragsverlängerung bis 2031 plant, was sein Gehalt erheblich erhöhen würde...