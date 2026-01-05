Der jugendliche Bayern-München-Star Lennart Karl verrät seinen Traum, für Real Madrid zu spielen

HQ

Lennart Karl, einer der Trainees von Bayern München und ein großes Versprechen für die Zukunft des Vereins, hat seine Ambitionen offenbart, in Zukunft bei Real Madrid zu spielen. Karl, 17 Jahre alt (wird im Februar 18), spielte im Juni 2025 erstmals für die A-Nationalmannschaft Bayern München bei einer 0:10-Klatsche gegen Auckland City bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Der offensive Mittelfeldspieler spielte immer häufiger in der Bundesliga und wurde der jüngste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen der Champions League traf. Sein aktueller Vertrag endet 2028 und Bayern München wird sicher versuchen, ihn für die Zukunft zu behalten, aber Karl hat kürzlich offenbart, dass sein Traum es ist, bei Real Madrid zu spielen.

Karl sagte bei einem Besuch bei einer Bayern-Fangruppe am vergangenen Wochenende: "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall zu Real Madrid."

"Das ist mein Traumclub, aber lass uns das unter uns behalten."Natürlich blieben seine Kommentare nicht dort und kursieren seitdem, was in Deutschland für ziemlichen Aufruhr sorgt und wahrscheinlich die Ohren der Scouter von Real Madrid erreicht, die ihn genau beobachten werden...

Lennart spielt seit seinem zwölften Lebensjahr für Bayern München. Er hofft, dass er mit seinen guten Leistungen für Bayern München Julian Nagelsmann überzeugen kann, ihn für die deutsche A-Nationalmannschaft zu berufen und zur Weltmeisterschaft zu fahren. Er hat bereits in allen unteren Kategorien der deutschen Nationalmannschaft gespielt.