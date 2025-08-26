Debütsieger Ben Turner erobert Etappe 4 und La Vuelta hat einen neuen Führenden

HQ

La Vuelta a España sah am Dienstag einen brandneuen Führenden in der Gesamtwertung und einen erstmaligen Etappensieger. Die längste Etappe des Rennens, um die Alpen zwischen Italien und Frankreich, gewann Ben Turner von Ineos Grenadiers vor Jasper Philipsen von Alpecin-Deceuninck und Mads Pedersen von Lidl-Trek.

Der 26-jährige Turner gewann Anfang des Monats die Punktewertung bei der Tour de Pologne. Der Sieg einer Etappe bei der Vuelta ist jedoch sein mit Abstand größter Sieg, was erklärt, wie emotional er am Ende war.

"Ich wollte zum Vuelta kommen und ich habe seit dem Giro Probleme mit meinem Bein... Das Team hat wirklich an mich geglaubt (...) Ich würde alles tun, um bei diesen Rennen Rennen zu fahren. Es ist einfach ein verrücktes Gefühl. Ich war beim ersten Sprint am Boden zerstört, als sich meine Kette löste, und ich habe heute wirklich an mich geglaubt, ich habe mich den ganzen Tag über sehr gut gefühlt", sagte er und führte seinen Sieg und die Art und Weise, wie er Jasper Philipsen in Schach hielt, auf Teamwork zurück. "Ich hatte einfach die besten Jungs um mich herum und ich habe wirklich darauf vertraut, was ich tun muss." (via Cycling Weekly).

In der Zwischenzeit gibt es eine Änderung in der Gesamtwertung: David Gaudu, Sieger vom Montag, übernimmt das Rote Trikot von Vingegaard, da der Franzose den ersten Platz (25.) und dann den Dänen (42.) belegte, obwohl beide immer noch die gleiche Gesamtzeit hatten, nur acht Sekunden hinter Giulio Ciccone, was bedeutet, dass Gaudu zum ersten Mal eine Grand Tour anführt.

Morgen, Mittwoch, geht das Rennen schließlich nach Spanien, zum Zeitfahren in Figueres, Girona.