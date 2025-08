Davidovich Fokina teilt "Enttäuschung und Wut" mit ATP, aber nicht alle sind sich einig: "erbärmlich"

HQ

Alejandro Davidovich Fokina, Finalist der Washington Open am vergangenen Sonntag, wird heute in der Runde der letzten 32 der Canadian Open ab 16:00 Uhr BST, 17:00 Uhr MESZ gegen Jakub Mensik antreten. Das ist 11:00 Uhr Ortszeit, das einzige Spiel des Wettbewerbs, das morgen so früh beginnt, der Rest wird anderthalb Stunden später angepfiffen.

Der spanische Spieler schickte eine harsche Erklärung in den sozialen Medien und beschwerte sich über die Situation. "Heute möchte ich meine Enttäuschung und meinen Ärger über die ATP zum Ausdruck bringen. Morgen beginnen alle Spiele um 12:30 Uhr, mit Ausnahme unseres Spiels, das um 11:00 Uhr beginnt. Wir sind eine Stunde vom Club entfernt, was uns dazu zwingt, früh aufzustehen, um in gutem Zustand ankommen zu können. Wir baten um eine Änderung, aber die Antwort war, dass alles bereits ausverkauft ist: Tickets, Fernsehen... und dass es nicht geändert werden kann."

"Wieder einmal ist klar, dass wir Spieler nicht berücksichtigt werden. Heute waren es ein paar von ihnen, morgen bin ich dran und ab übermorgen spielen alle wieder um 12:30 Uhr. Es stehen viele Plätze zur Verfügung, aber wir sind die einzigen, die für 11:00 Uhr geplant sind. Der ATP verspricht immer Lösungen, tut aber nie etwas. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, und wenn man drinnen ist, merkt man, dass es nicht so schön ist, wie es von außen scheint."

Davidovich kommt auf eine lange Reihe von Matches, da er auch im Doppel mit Flavio Cobolli spielt. Der britische Spieler Daniel Evans antwortete jedoch auf seine Aussage, der seine Story auf Instagram mit den Worten "Wach auf und spiele. Die Welt erwacht und arbeitet von 9 bis 5 Uhr und von 8 bis 6 Uhr. Erbärmlich".