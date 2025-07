Herzschmerz für Alejando Davidovich Fokina: Er vergibt in Washington drei Matchbälle für seinen ersten ATP-Titel

HQ

Der Australier Alex de Miñaur rettete im Finale der Washington Open gegen Alejandro Davidovich in einem 5:7, 6:1, 7:6(3) und dreistündigen Match am Sonntag (Montagmorgendämmerung europäischer Zeit) drei Meisterschaftspunkte und vereitelte damit den bisher besten Versuch des Spaniers, seinen ersten ATP-Titel überhaupt zu gewinnen.

Davidovich, der als Nummer 26 der Welt ins Turnier gegangen war und auf seine Weise Champions wie Taylor Fritz (Nummer 4 der Welt) und Ben Shelton (Nummer 8 der Weltrangliste) besiegt hatte, hatte seinen ersten Einzeltitel zum Greifen nah. Er vergab jedoch drei Matchbälle und ging von 5:3, 30:0 bis zum Verlust des dritten Satzes im Tiebreak davon.

Für Davidovich Fokina war es sein viertes Finale und er hat noch keines davon gewonnen, darunter das Monte Carlo Masters 2022. Die drei anderen fanden in diesem Jahr statt (Delray Beach Open, ATP 250, und Mexican Open, ATP 500). Der 26-Jährige hält auch die beste Erfolgsbilanz seiner Karriere (33-18) an Siegen und Niederlagen und erreicht mit Platz 19 zum ersten Mal die Top 20.

In der Zwischenzeit fügte De Miñaur seinen zehnten ATP-Titel hinzu und springt von Platz 13 auf Platz 8 der Weltrangliste. Jetzt haben sie keine Zeit zum Ausruhen, denn sie sind jetzt auf dem Weg zu den Toronto Open, mit einem erwarteten Debüt am Dienstag oder Mittwoch in der Runde der letzten 64.