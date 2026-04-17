David Leitch ist zu 100 % überzeugt, dass der Netflix Gears of War Film gemacht wird

Dieses Jahr wird für Gears of War-Fans ein sehr großes und aufregendes Jahr, denn The Coalition wird ein neues Kapitel in der Reihe liefern, ein Prequel, das tatsächlich Ereignisse vor dem ersten Titel erkundet. Es ist als Gears of War: E-Day bekannt und wir werden es bald noch ausführlicher beleuchten, als Teil einer speziellen Direct-Präsentation nach der Xbox Games Showcase im Sommer.

Aber das ist nur ein Teil der Gears of War-Pläne, die letztlich umgesetzt sind, denn Netflix und Xbox arbeiten schon lange zusammen, um Gears of War als Spielfilm zu adaptieren. Bisher ist daraus wenig geworden, außer dass David Leitch von The Fall Guy und Bullet Train als Regisseur übernommen wurde.

Über Leitch sprach der Regisseur in einem kürzlichen Interview mit Collider ein wenig über den Film Gears of War und wie zuversichtlich er ist, dass er Wirklichkeit werden wird.

"Gears of War, denke ich, wird passieren. Wir haben einen großartigen Entwurf in Arbeit, der in wirklich gutem Zustand ist. Das Studio ist entschlossener denn je, es zu schaffen. Netflix steht zu 100 % hinter dem. Auch die Koalition ist begeistert. Ihr Spiel wird dieses Jahr auch veröffentlicht, und so läuft alles darauf aus, dass dieser Film stattfinden wird."

Eine der großen Fragen zum Gears of War-Film ist, wer die ikonischen Figuren spielen wird. Dave Bautista hat häufig Interesse daran gezeigt, Marcus Fenix zu versuchen, aber der Schauspieler wird älter und Fenix ist zu Beginn seiner COG-Geschichte ein stämmiger (und ziemlich junger) Typ, was bedeutet, dass diese großartige Verbindung von Schauspieler und Figur vielleicht nie Wirklichkeit wird.

Interessierst du dich noch für den Gears of War-Film?