Dave Bautista sagt, wir alle sollten fordern, dass Netflix mit dem Gears of War-Film schneller arbeitet

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde vor drei Jahren angekündigt, dass Netflix sowohl einen Film als auch eine TV-Serie auf der Grundlage von Gears of War machen wird. Aber die Arbeit scheint extrem langsam voranzukommen und das Schweigen hat viele glauben lassen, dass die Dinge nicht in Ordnung sind, und einer derjenigen, die sich Sorgen machen, ist der Schauspieler und Profi-Wrestler Dave Bautista.

Er ist ein großer Fan von Gears of War und hat wiederholt gesagt, dass er gerne in einer Verfilmung mitspielen würde, und es gibt sogar einen Skin, der auf ihm in Gears 5 basiert. Jetzt sagt er ComicBook.com, dass es an der Zeit ist, dass die Fans die Sache selbst in die Hand nehmen, um die Arbeit in Gang zu bringen:

"Startet eine Online-Sache über das verdammte Gears of War. Komm schon, Netflix. Komm schon."

Er sagt auch, dass er selbst auch versucht hat, sie dazu zu bringen, das Tempo zu erhöhen, aber scheinbar ohne Erfolg. Ob eine Petition wirklich etwas bewirken würde, ist höchst fraglich, wenn man bedenkt, wie diese in der Vergangenheit gelaufen sind, aber es ist sicherlich an der Zeit, dass Netflix bald etwas Greifbares zeigt?