Inter Miami erlebt in letzter Zeit nicht seine beste Zeit in der MLS, mit einer Pechsträhne von einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen und nur zwei Toren in fünf Auswärtsspielen. Die letzte, eine schwere 1:4-Niederlage gegen Minnesota United, das schlechteste Ergebnis seit Messis Amtsantritt im Juli 2023, auch wenn der argentinische Ballon d'Or der Urheber ihres einzigen Tores war.

Die Niederlage führte dazu, dass Minnesota Uniteds offizielle X- und Instagram-Konten ein Bild posteten, das Minnesota (aus der West Conference) vor Miami in den MLS-Charts zeigt, mit der Aufschrift "Pink Phony Club ", eine Anspielung auf die Farbe von Inter Miami und den Chappell Roan-Song Pink Pony Club Pink Pony Club.

Auf Instagram antwortete David Beckham, Miteigentümer des Teams seit der Gründung im Jahr 2018, und bat um Respekt. "Sei elegant im Triumph", sagte der Engländer. Später postete der Account ein Bild eines Banners mit der Aufschrift "Geschichte über Hype, Kultur über Geld" mit den Worten Hype und Bargeld in Rosa. Wieder einmal schlug Beckham zurück und forderte "Respekt über alles", wie die BBC berichtete.

Nach 12 Spielen liegt Inter Miami mit 21 Punkten auf dem vierten Platz der East Conference, aber nicht weit von Spitzenreiter Cincinnati und Columbus Crew (vier Punkte). Es ist jedoch ganz anders als in der letzten Saison, als sie den Supporter's Shield als bestes Team der regulären Saison gewannen und damit einen Torrekord aufstellten. Später schieden sie in den Play-offs aus.