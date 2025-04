Leo Messis Inter Miami erleidet im Halbfinale des Champions Cups eine schwere Niederlage

HQ

Schlechte Nachrichten für Leo Messi und Inter Miami: Die Mannschaft aus Orlando hat im Halbfinal-Hinspiel des CONCACAF Champions Cups einen schweren Schlag erlitten. Im gerade beendeten Hinspiel gewannen die Vancouver Whitecaps mit 2:0 durch Tore von White und Berhalter, wobei Miami seinen dominanten Ballbesitz (69%) nicht nutzen konnte, in einem Spiel, in dem der Argentinier mit seinen ehemaligen Barça-Teamkollegen Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba spielte.

Die mexikanischen Mannschaften Tigres und Cruz Azul trennten sich 1:1. Der CONCACAF Champions Cup, das Pendant zur UEFA Champions League, wird fast immer von mexikanischen Mannschaften dominiert, wobei Club América mit sieben Siegen am erfolgreichsten ist. Die einzigen beiden Male, dass eine nicht-mexikanische Mannschaft in diesem Jahrhundert den Pokal gewann, waren die Seattle Sounders im Jahr 2022, die costa-ricanischen Saprissa und Alajuelense in den Jahren 2004 und 2005 und LA Galaxy im Jahr 2000.

Messi hat seit seiner Ankunft bei Inter Miami im Jahr 2023 noch kein Finale bei den prestigeträchtigen Wettbewerben erreicht. In der regulären MLS-Saison sieht es vielversprechender aus, aber es ist noch früh: Sie sind Dritter in der East Conference und mit 8 gespielten Spielen das einzige ungeschlagene Team. Im vergangenen Jahr gewann Inter Miami die reguläre Saison in der MLS mit rekordverdächtigen Zahlen, schied aber in den Playoffs durch eine Wildcard aus.