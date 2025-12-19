Das Spiel der Serie A zwischen Mailand und Como wird wie geplant in Australien ausgetragen

HQ

Es ist offiziell: AC Mailand und Como reisen am 8. Februar nach Perth, Australien, um ein Fußballspiel zu bestreiten. Trotz wachsendem Druck und einer Reihe von Bedingungen durch den Asiatischen Fußballverband bestätigte der Präsident der Serie A, Ezio Maria Simoncelli, gegenüber Mediaset in Riad vor dem italienischen Supercup, dass das Spiel wie geplant in Perth ausgetragen wird, nach "einem herzlichen Treffen mit (Gianni) Infantino, FIFA-Präsident.

Vor einer Woche tauchten Berichte auf, dass das Spiel möglicherweise abgesagt werden könnte, aufgrund von "unpraktischen" Bedingungen der AFC, wie etwa das Verbot italienischer Schiedsrichter und der Einsatz asiatischer Offizieller. "Ich sprach mit (Pierluigi) Collina, der mir reichlich Zusicherungen über die asiatischen Schiedsrichter gab und mir einige hochkarätige Namen nannte" (sagte Simoncelli und bezog sich auf den Vorsitzenden des FIFA-Schiedsrichterkomitees). "Diese Bedingung war die schwierigste, aber wir akzeptieren sie. Es gibt weitere Probleme, die wir in den kommenden Tagen lösen werden. Die Schiedsrichter werden asiatisch sein."

Dieses Spiel wurde in Australien angekündigt, da San Siro, das Stadion in Mailand, nicht verfügbar war, da es der Ort der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im Februar 2026 sein wird. Es wird das erste Spiel einer europäischen Fußballliga sein, das im Ausland ausgetragen wird.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Spanien mit einem geplanten Spiel zwischen Villarreal und dem FC Barcelona, das in Miami stattfinden sollte. Diese Entscheidung war jedoch rein kommerziell, vorangetrieben vom LaLiga-Präsidenten, und reagierte nicht auf eine Notwendigkeit wie die Nichtverfügbarkeit eines Stadions. Später wurde das Spiel abgesagt, nachdem der Veranstalter aufgrund der Gegenreaktion der Fans abgesagt hatte, und das Spiel findet wie gewohnt am Sonntag, den 21. Dezember, in Villarreal statt.