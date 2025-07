Das Olympische Komitee der USA wird das IOC unter Druck setzen, Transgenger-Frauen von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles auszuschließen

HQ

Weniger als drei Jahre vor Beginn der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles hat das Olympische und Paralympische Komitee der USA seine Richtlinien aktualisiert, um der Anordnung von Donald Trump nachzukommen, Transgender-Frauen den Wettkampf im Frauensport zu verbieten.

Wie NBC erklärte, nahm das Komitee am 18. Juni eine Änderung an seiner "Athlete Safety Policy" vor, die jedoch am vergangenen Montag auf der Website des USOPC veröffentlicht wurde. Sie erwähnen das Wort "Transgender" nicht, aber es gibt wirklich keinen Raum für Zweifel, wenn sie sagen, dass "das USOPC weiterhin mit verschiedenen Interessengruppen zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass Frauen ein faires und sicheres Wettkampfumfeld haben, das mit der Executive Order 14201 und dem Ted Stevens Olympic & Amateur Sports Act übereinstimmt".

Bei der Durchführungsverordnung, auf die Bezug genommen wird, handelt es sich um diejenige, die Trump im Februar 2025 unterzeichnet hat und die auch als "No Men in Women's Sports Executive Order" bekannt ist. Diese Band bindet Transgender-Frauen dazu ein, an weiblichen Sportarten teilzunehmen, mit dem Argument, dass sie aufgrund des Testosteronspiegels einen körperlichen Vorteil haben. Athleten, die mit einer Störung der Sexualentwicklung (DSD) geboren wurden, werden ebenfalls gezwungen, sich "Geschlechtstests" zu unterziehen und sich bei Bedarf Medikamenten zu unterziehen, um ihren Testosteronspiegel zu unterdrücken, aber sie sind auch unter Sportlern sehr umstritten (sie "entmenschlichen und diskriminieren Frauen", wie die südafrikanische Athletin Caster Semenya sagt).

Transgender-Athleten (die weniger als 10 % der 530.000 registrierten Mitglieder der National Collegiate Athletics Association ausmachen) dürfen nicht an Los Angeles 2028 teilnehmen, und die Vereinigten Staaten drängen das IOC, dies in ihre Gesetzgebung aufzunehmen.

Derzeit erlaubt das Internationale Olympische Komitee Transgender-Athleten, unter Anleitung anzutreten, um unfaire Vorteile zu vermeiden, aber das Olympische Komitee der USA wird das IOC unter Druck setzen, seine Politik vor den Olympischen Spielen in Los Angeles zu ändern, wobei Donald Trump noch Präsident ist.